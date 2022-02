Copa HB20: Thiago Riberi conquista pole position em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 realizou neste sábado (12) o treino que definiu o grid de largada para a primeira corrida do ano, na etapa de Interlagos. Thiago Riberi foi o grande nome, cravando 2min08s287 na classe Pro, desbancando Beto Cavaleiro por míseros 0s037.

Alberto Cattucci abrirá a segunda fila na corrida 1 deste sábado, tendo ao seu lado Daniel Nino, ambos a menos de meio segundo do pole.

Na categoria Elite, Enzo Gianfratti levou a melhor, com a marca de 2min09s133, superando Leo Rufino em 0s285. Francisco Meireles, Gustavo Teixeira e Marcus Indio completaram o top-5.

Na Super, João Pedro Bortoluzzi sairá na frente, após marcar 2min09s613, desbancando Thiago Sansana em 0s445.

Vale lembrar que nas corridas, a ordem de largada segue a das categorias, com os pilotos da Pro à frente no grid, seguido pelos representantes da Elite, à frente dos da Super.

Grid de largada

Pos No. Nome Classe Melhor Tempo 1 72 THIAGO RIBERI PRO 2:08,287 2 77 BETO CAVALEIRO PRO 2:08,324 3 808 ALBERTO CATTUCCI PRO 2:08,721 4 18 DANIEL NINO PRO 2:08,750 5 293 LEONARDO REIS PRO 2:09,023 6 15 BRUNO TESTA PRO 2:09,050 7 777 RODRIGO BARONE PRO 2:09,053 8 37 RAPHAEL TEIXEIRA PRO 2:09,110 9 97 LUIS SENA JR PRO 2:09,434 10 343 CHRIS BORNEMANN PRO 2:09,493 11 117 HUMBERTO GUERRA JUNIOR PRO 2:09,953 12 61 JUCA LISBOA PRO 2:10,035 13 44 DIEGO AUGUSTO PRO 2:10,101 14 6 FERNANDO JR/EDUARDO FUENTES PRO 2:10,340 15 8 BERNARDO MATTOS/THIAGO TAMBASCO PRO 2:10,584

Pos No. Nome Classe Melhor Tempo 1 19 ENZO GIANFRATTI ELITE 2:09,133 2 111 LEO RUFINO ELITE 2:09,418 3 299 FRANCISCO MEIRELES ELITE 2:09,444 4 73 GUSTAVO TEIXEIRA ELITE 2:09,453 5 21 MARCUS INDIO ELITE 2:09,530 6 23 THALINE CHICOSKI ELITE 2:09,535 7 71 DIEGO VALLINI ELITE 2:09,595 8 5 EDGAR COLAMARINO ELITE 2:09,722 9 27 ROMULO MOLINARI/PEDRO PERDONCINI ELITE 2:09,749 10 41 LUCAS BORNEMANN ELITE 2:10,283 11 12 BRUNO PIEROZAN ELITE 2:10,323 12 13 MARCELO ZEBRA ELITE 2:10,910

Pos No. Nome Classe Melhor Tempo 1 80 JOÃO PEDRO BORTOLUZZI SUPER 2:09,613 2 84 THIAGO SANSANA SUPER 2:10,058 3 11 SANDRO SIQUEIRA/DIEGO PERONI SUPER 2:10,078 4 16 LEO MARTINS SUPER 2:10,446 5 147 THIAGO LOPES SUPER 2:10,586 6 9 LEANDRO PARIZOTTO SUPER 2:10,821 7 4 AUGUSTO/THIAGO FREITAS SUPER 2:10,833 8 17 THIAGO RIZZO SUPER 2:10,883 9 199 VINICIUS/GUSTAVO BORTOLOZZO SUPER 2:11,147 10 88 AGOSTINHO/VITO ARDITO SUPER 2:11,676 11 33 EDUARDO/LUIZ DORIGUEL SUPER 2:11,727 12 1 IVO ZANGIROLAMI SUPER 2:12,338 13 26 SILVIO GATÃO SUPER 2:12,906 14 31 ROBERTO POSSAS SUPER 2:13,321 15 42 CAROL NUNES SUPER 2:15,690

Assista à corrida 1 da etapa de Interlagos da Copa Shell HB20

