Stock Car: Lapenna lidera treino antes de quali em Interlagos

A Stock Car Pro Series realizou mais duas sessões de treinos livres neste sábado em interlagos, antes do classificatório que acontece às 13h45, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Na principal delas, envolvendo apenas os pilotos titulares da maior categoria do automobilismo brasileiro, Felipe Lapenna foi o principal nome, com o tempo de 1min40s526. Ele ficou à frente de Bruno Baptista por apenas 0s169.

Guilherme Salas, Nelsinho Piquet e Marcos Gomes completaram o top-5

Gabriel Casagrande, atual campeão da Stock, foi o sétimo colocado. Rubens Barrichello, que neste fim de semana corre ao lado do filho, Dudu foi o 17º. Felipe Massa, que terá a parceria de Timo Glock, foi o 20º.

Resultados

Pos. Nº Piloto Equipe Carro Tempo/Dif. 1 110 Felipe Lapenna/S.Ramalho Cruze 1:40.526 2 44 Bruno Baptista/A.Hellmeister RCM Motorsport Corolla 0.169 3 85 Guilherme Salas/R.Reis KTF Racing Cruze 0.262 4 33 Nelson Piquet Jr/P.Piquet Motul TMG Racing Corolla 0.275 5 80 Marcos Gomes/B.Cavaleiro Cavaleiro Sports Cruze 0.308 6 30 Cesar Ramos/F.Drugovich Ipiranga Racing Corolla 0.330 7 83 Gabriel Casagrande/ G. Robe AMattheis Vogel Motorsport Cruze 0.334 8 73 Sergio Jimenez/Z.Muggiati Corolla 0.367 9 28 Galid Osman/E. Elias Shell V-Power Cruze 0.375 10 10 Ricardo Zonta/Da.Dirani RCM Motorsport Corolla 0.392 11 21 Thiago Camilo/De.Dirani Ipiranga Racing Corolla 0.400 12 18 Allam Khodair/A.Costa Blau Motorsport Cruze 0.437 13 11 Gaetano di Mauro/G.Bortoleto KTF Sports Cruze 0.528 14 29 Daniel Serra/A.Farfus Eurofarma-RC Cruze 0.564 15 90 Ricardo Mauricio/F.Albuquerque Eurofarma-RC Cruze 0.583 16 70 Diego Nunes/F.Rueda Blau Motorsport Cruze 0.594 17 111 Rubens Barrichello/D.Barrichello Full Time Sports Corolla 0.647 18 4 Julio Campos/M.Muller Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 0.683 19 8 Rafael Suzuki/J.Bleekemolen Full Time Bassani Corolla 0.697 20 19 Felipe Massa/T.Glock Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 0.723 21 43 Pedro Cardoso/R.Braga Crown II Racing Cruze 0.737 22 51 Átila Abreu/R.Guerra Shell V-Power Cruze 0.776 23 121 Felipe Baptista/V.Baptista KTF Racing Cruze 0.919 24 5 Denis Navarro/F.Girolami Cavaleiro Sports Cruze 0.943 25 0 Cacá Bueno/F.Fraga Crown Racing Cruze 1.185 26 3 Digo Baptista/M.Soulet Crown Racing Cruze 1.284 27 101 Gianluca Petecof/Arthur Leist Full Time Sports Corolla 1.450 28 88 Beto Monteiro/F.Porto Corolla 1.476 29 12 Lucas Foresti/P.Rimbano KTF Sports Cruze 1.493 30 6 Tony Kanaan/P.Fittipaldi Full Time Bassani Corolla 1.651 31 86 Gustavo Frigotto/F.Fogaça RKL Competições Cruze 2.243 32 54 Tuca Antoniazi/A.Moraes Jr Cruze 2.355

