Copa Shell HB20: Veja como está a classificação da temporada 2022

Uma das principais categorias do esporte a motor brasileiro, a Copa Shell HB20 já realizou duas etapas de sua temporada 2022, em Interlagos e Goiânia, e se prepara para dar sequência ao campeonato. Abaixo, o Motorsport.com te mostra a classificação atualizada da acirrada disputa.

PRO

1. #293 Leonardo Reis, 68 pontos

2. #77 Beto Cavaleiro, 61

3. #808 Alberto Cattucci, 51

4. #97 Luis Sena Jr., 50

5. #72 Thiago Riberi, 49

6. #6 Eduardo Fuentes, 49

6. Fernando Jr, 49

8. #37 Raphael Teixeira, 46

9. #18 Daniel Nino, 39

10. #77 Rafael Reis, 36

11. #15 Bruno Testa, 34

12. #343 Christiano Bornemann, 20

13. #777 Rodrigo Barone, 15

14. #8 Thiago Tambasco, 13

15. #8 Bernardo Mattos, 13

16. #72 Luciano Viscardi, 12

17. #61 Juca Lisboa, 11

18. #301 Rafael Reis, 9

19. #117 Humberto Guerra Jr., 9

20. #44 Diego Augusto,

ELITE

1. #21 Marcus Índio, 63 pontos

2. #5 Edgar Colamarino, 55

3. #111 Leo Rufino, 54

4. #12 Bruno Pierozan, 51

5. #73 Gustavo Teixeira, 50

6. #41 Lucas Bornemann, 39

7. #299 Francisco Meirelles, 37

8. #27 Romulo Molinari, 35

9. #27 Pedro Felipe Perdoncini, 33

10. #71 Diego Vallini, 33

11. #19 Enzo Gianfratti, 26

12. #23 Thaline Chicoski, 18

13. #13 Marcelo Zebra, 17

14. #116 Arthur Scherer, 14

15. #139 Glauco Tavares, 8

16. #61 Juca Lisboa, 6

SUPER

1. #80 João Pedro Bortaluzzi, 85 pontos

2 #16 Leonardo Moraes, 66

3. #88 Agostinho Ardito, 49

4. #88 Vito Ardito, 48

5. #1 Ivo Zamgirolami, 43

6. #147 Thiago Lopes, 38

7. #4 Thiago Freitas, 34

8. #4 Augusto Freitas, 32

9. #199 Gustavo Bortolozzo, 29

10. #199 Vinicius Bortolozzo, 29

11. #9 Leandro Parizotto, 24

12. #26 Silvio Gaspar, 23

13. #17 Thiago Rizzo, 19

14. #84 Thiago Sansana, 19

15. #31 Roberto Possas, 17

16. #107 Ernani Kuhn, 16

17. #33 Eduardo Doriguel, 13

18. #33 Luiz Henrique Doriguel, 13

19. #42 Caio Ramos, 9

20. #11 Diego Peroni, 0

21. #11 Sandro Siqueira, 0

Resultado da Corrida 1 em Goiânia:

1. #293 LEONARDO REIS, 14 voltas em 28min23s168 (PRO)

2. #808 ALBERTO CATTUCCI, a 2.405 (PRO)

3. #37 RAPHAEL TEIXEIRA, a 5.112 (PRO)

4. #18 DANIEL NINO, a 5.510 (PRO)

5. #72 LUCIANO VISCARDI /THIAGO RIBERI, a 10.939 (PRO)

6. #6 EDUARDO FUENTES /FERNANDO JR, a 13.801 (PRO)

7. #97 LUIS SENA JR, a 14.460 (PRO)

8. #15 BRUNO TESTA, a 15.707 (PRO)

9. #343 CHRIS BORNEMANN, a 16.636 (PRO)

10. #73 GUSTAVO TEIXEIRA, a 17.147 (ELITE)

11. #77 BETO CAVALEIRO, a 17.540 (PRO)

12. #111 LEO RUFINO, a 18.689 (ELITE)

13. #8 THIAGO TAMBASCO /BERNARDO MATTOS, a 19.646 (PRO)

14. #12 BRUNO PIEROZAN, a 20.391 (ELITE)

15. #116 ARTHUR SCHERER, a 20.539 (ELITE)

16. #23 THALINE CHICOSKI, a 20.748 (ELITE)

17. #80 JOÃO PEDRO BORTOLUZZI, a 24.031 (SUPER)

18. #21 MARCUS INDIO, a 24.392 (ELITE)

19. #27 PEDRO PERDONCINI /ROMULO MOLINARI, a 25.867 (ELITE)

20. #5 EDGAR COLAMARINO, a 26.671 (ELITE)

21. #9 LEANDRO PARIZOTTO, a 28.729 (SUPER)

22. #107 ERNANI KUHN, a 29.329 (SUPER)

23. #373 GUSTAVO DOS ANJOS /RENATA DOS SANTOS, a 30.085 (SUPER)

24. #61 JUCA LISBOA, a 33.042 (ELITE)

25. #117 HUMBERTO GUERRA JUNIOR, a 36.733 (PRO)

26. #13 MARCELO ZEBRA, a 38.358 (ELITE)

27. #16 LEONARDO MARTINS, a 43.132 (SUPER)

28. #301 RAFAEL REIS, a 43.787 (PRO)

29. #4 AUGUSTO FREITAS/THIAGO FREITAS, a 45.994 (SUPER)

30. #299 FRANCISCO MEIRELES, a 46.574 (ELITE)

31. #139 GLAUCO TAVARES, a 50.038 (ELITE)

32. #88 VITO ARDITO /AGOSTINHO ARDITO, a 50.332 (SUPER)

33. #84 THIAGO SANSANA, a 52.320 (SUPER)

34. #1 IVO ZANGIROLAMI, a 57.617 (SUPER)

35. #19 ENZO GIANFRATTI, a 1 volta (ELITE)

36. #147 THIAGO LOPES, a 1 volta (SUPER)

NÃO COMPLETARAM

#777 RODRIGO BARONE (PRO)

#41 LUCAS BORNEMANN (ELITE)

#71 DIEGO VALLINI (ELITE)

#11 DIEGO PERONISANDRO SIQUEIRA/SANDRO SIQUEIRA (SUPER)

#199 GUSTAVO BORTOLOZZO/VINICIUS BORTOLOZZO (SUPER)

#26 SILVIO GATÃO (SUPER)

Resultado da Corrida 2 em Goiânia:

1 #97 LUIS SENA JR (PRO), 13 voltas em 28:02.367

2 #77 BETO CAVALEIRO (PRO), a 0.014

3 #15 BRUNO TESTA (PRO), a 2.099

4 #37 RAPHAEL TEIXEIRA (PRO), a 2.319

5 #6 FERNANDO JR /EDUARDO FUENTES (PRO), a 3.238

6 #21 MARCUS INDIO (ELITE), a 6.288

7 #111 LEO RUFINO (ELITE), a 6.566

8 #41 LUCAS BORNEMANN (ELITE), a 6.896

9 #293 LEONARDO REIS (PRO), a 7.230

10 #73 GUSTAVO TEIXEIRA (ELITE), a 8.614

11 #80 JOÃO PEDRO BORTOLUZZI (SUPER), a 10.551

12 #147 THIAGO LOPES (SUPER), a 12.521

13 #12 BRUNO PIEROZAN (ELITE), a 12.624

14 #5 EDGAR COLAMARINO (ELITE), a 12.657

15 #16 LEONARDO MARTINS (SUPER), a 14.283

16 #71 DIEGO VALLINI (ELITE), a 14.427

17 #88 AGOSTINHO ARDITO /VITO ARDITO (SUPER), a 14.901

18 #84 THIAGO SANSANA (SUPER), a 19.416

19 #199 VINICIUS BORTOLOZZO /GUSTAVO BORTOLOZZO (SUPER), a 20.752

20 #808 ALBERTO CATTUCCI (PRO), a 22.227

21 #18 DANIEL NINO (PRO), a 23.092

22 #1 IVO ZANGIROLAMI (SUPER), a 25.269

23 #26 SILVIO GATÃO (SUPER), a 34.079

24 #373 RENATA CAMARGO /GUSTAVO DOS ANJOS (SUPER), a 48.654

25 #19 ENZO GIANFRATTI (ELITE), a 1:09.922

26 #777 RODRIGO BARONE (PRO), a 1 volta

27 #27 ROMULO MOLINARI /PEDRO PERDONCINI (ELITE), a 1 volta

28 #301 RAFAEL REIS (PRO), a 1 volta

29 #139 GLAUCO TAVARES (ELITE), a 4 voltas

30 #117 HUMBERTO GUERRA JUNIOR (PRO), a 4 voltas

31 #13 MARCELO ZEBRA (ELITE), a 4 voltas

NÃO COMPLETARAM

#107 ERNANI KUHN (SUPER)

#299 FRANCISCO MEIRELES (ELITE)

#8 BERNARDO MATTOS /THIAGO TAMBASCO (PRO)

#61 JUCA LISBOA (ELITE)

#11 SANDRO SIQUEIRA /DIEGO PERONI (SUPER)

#343 CHRIS BORNEMANN (PRO)

#4 THIAGO FREITAS /AUGUSTO FREITAS (SUPER)

#116 ARTHUR SCHERER (ELITE)

#9 LEANDRO PARIZOTTO (SUPER)

#23 THALINE CHICOSKI (ELITE)

DESCLASSIFICADO

#72 THIAGO RIBERI /LUCIANO VISCARDI (PRO)



Calendário da Copa Shell HB20 2022:

Etapa 1 – Interlagos – 12 e 13 de fevereiro

Etapa 2 – Goiânia – 19 e 20 de março

Etapa 3 – Velocitta – 14 e 15 de maio

Etapa 4 – Interlagos – 30 e 31 de julho

Etapa 5 – Rio Grande do Sul* – 3 e 4 de setembro

Etapa 6 – Velocitta – 22 e 23 de outubro

Etapa 7 – Brasília – 19 e 20 de novembro

