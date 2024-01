Brasil começa Dakar na frente entre os carros

Foi rápido, mas começou. Com um trecho de apenas 27 quilômetros cronometrados em Al Ula, na Arábia Saudita, valendo pelo prólogo, teve início nesta sexta-feira (4) a 46ª edição do Rally Dakar. Entre os carros, o Brasil já se coloca entre os primeiros, com dois carros pilotados por irmãos. Marcos e Cristian Baumgart fecharam os quilômetros iniciais do Dakar 2024 com o quarto e quinto tempo mais rápido, respectivamente.



Os Prodrive Hunter T1+ pilotados pelos irmãos Baumgart mostraram força: Marcos Baumgart e Kleber Cincea fecharam em quarto, com o mesmo tempo anotado pela lenda do rali Sebastian Loeb. O francês tem a seu lado o navegador belga Fabian Lurquin, também em um Hunter da Prodrive, pela equipe Bahrain Xtreme.

“Para nós é um começo histórico: terminar em quarto e o Cristian em quinto é um grande sonho para mim. Só de estar aqui já é uma realização e tanto”, comemorou Marcos, antes de voltar com os pés sobre as areias árabes. “Pegamos muita poeira no trecho, mas felizmente o resultado veio e estamos muito felizes. Mas foi só o primeiro dia. Ainda tem muita batalha pela frente e amanhã é que começa para valer”, resume.



Cristian Baumgart e Beco Andreotti iniciaram nesta sexta-feira o primeiro Dakar da dupla entre os carros. Cristian e Beco formam a parceria mais longeva da história do rali brasileiro entre piloto e navegador – e uma das duplas mais duradouras do off-road mundial; são 23 anos dividindo o cockpit e quatro títulos do Sertões.



O mais velho dos Baumgart ressaltou as características que devem perdurar por todo o Dakar 2024. Segundo ele, foi tudo condensado no trecho de 27 quilômetros do prólogo, no qual o carro #245 anotou o quinto melhor tempo.

“Tivemos um pouco de tudo nesses 27 quilômetros de prólogo. Era mais como uma mini-especial, mesmo. Muita areia, dunas altas e um trecho bem exigente para piloto e navegador, com pedras em saídas de referências, mudanças de piso a cada 20 metros, partes sinuosos...”, enumerou. “Foi um ótimo primeiro contato, porque foi bem prazeroso. O resultado foi muito bom tanto para mim como para o Marcos. Ainda tem muito pela frente, vários dias. Então agora é manter a concentração, evitar erros e andar o que a gente pode sem se meter em problemas”, terminou.



A primeira etapa do Dakar 2024 será disputada neste sábado (6) com 414 quilômetros cronometrados entre Al Ula e Al Henakiyah, com um total de 541 quilômetros, somados os deslocamentos.



A equipe X Rally Team conta com os patrocínios de Vedacit, Motul, BF Goodrich, Rodobens, Center Norte, Rock e Opaoma.



Resultado – PRÓLOGO – CARROS (Top-5)

05/01 – Al Ula – 27 kms

1. Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi) – 16min30s

2. Seth Quintero/Dennis Zenz (Toyota) - + 23s

3. Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (Prodrive) - + 38s

4. Marcos Baumgart/Kleber Cincea (Prodrive) - + 38s

5. Cristian Baumgart/Beco Andreotti (Prodrive) - +44s



DAKAR 2024 (7.891 km totais | 4.727 km de especiais)

Data: Etapa – Início > Destino – Kms Totais/Kms Cronometrados

05/01: Prólogo – Al Ula – 157 km/27 km

06/01: Etapa 01 – Al Ula > Al Henakiyah – 541/414 km

07/01: Etapa 02 – Al Henakiyah > Al Duwadimi – 655/463 km

08/01: Etapa 03 – Al Duwadimi > Al Salamiya – 733/438 km

09/01: Etapa 04 – Al Salamiya > Al-Hofuf – 631/299 km

10/01: Etapa 05 – Al Hofuf > Shubaytah – 645/118 km

11-12/01: Etapa 06 – Shubaytah > Shubaytah (48 horas) – 781/572 km

13/01: Dia de Descanso

14/01: Etapa 07 – Riyadh > Al Dawadimi – 873483 km

15/01: Etapa 08 – Al Dawadimi > Hail – 678/458 km

16/01: Etapa 09 – Hail > Al Ula – 639/417 km

17/01: Etapa 10 – Al Ula > Al Ula – 612/371 km

18/01: Etapa 11 – Al Ula > Yanbu – 587/480 km

19/01: Etapa 12 – Yanbu > Yanbu – 328/175 km

