Gunter Hinkelmann e Fabricio Bianchini acabam de debutar na prova fora de estrada com maior relevância no mundo, o Rally Dakar. No prólogo da 46ª edição, disputada nesta sexta-feira (05), em Al’Ula, na Arábia Saudita, a dupla brasileira da MSL Rally, que integra o time francês da BBR Motorsport, ficou com a 36ª posição entre os Challenger (UTVs T3).

A principal competição off-road do planeta larga para a primeira de suas 12 etapas, neste sábado (06), e tem chegada prevista em Yanbu em 19 de janeiro.

Em forma de anel, em torno de Al’Ula, entre rochas, areia e paisagens deslumbrantes, o prólogo com especial de 27 quilômetros serviu de aquecimento dos motores antes de enfrentar o percurso anunciado como exigente desde os primeiros dias de prova. Nesta sexta feira, os deslocamentos tiveram total de 133 quilômetros, sendo 71 de inicial e 62 de final, totalizando um desafio de 160 quilômetros.

Gunter Hinkelmann, que é conhecido pela sua audacidade em trilhas brasileiras, optou pela serenidade em sua estreia na principal prova oficial da FIA, no deserto saudita.

“Estou calmo, sabendo que é a nossa primeira participação, encarando como uma prova normal. Nossas expectativas são de, primeiramente, terminar todos os dias e, em seguida, quem sabe, levar um troféu”, apontou o piloto radicado na Capital Paulista.

Fabrício Bianchi, que tem uma participação nas motos registrada em 2009, destacou a ansiedade em estar no principal evento off-road do planeta.

“É um sonho realizar a estreia nesse Dakar. O frio na barriga só aumenta e eu pensei que com o prólogo ia diminuir. Amanhã é que começa para valer. Mas largar atrás tem suas vantagens, pois a navegação fica mais fácil e quando a preocupação é apenas com o nosso desempenho deixa a prova mais leve. Nosso foco amanhã será recuperar posições, acelerando quando as ultrapassagens forem boas e seguras”, afirma o navegador gaúcho.

A primeira etapa será neste sábado, 06, com largada em Al’Ula e chegada em Al Henakiyah, é considerada difícil e cheio de ação e dará o tom da edição 2024 do Dakar. O percurso, traçado do zero, terá características geológicas nunca vistas antes na história do rali e serpenteará ao redor de vulcões, em uma paleta de tons minerais com todos os tons de cinza.

O desafio de 414 quilômetros promete já no início de corrida ser difícil suficiente para abrir grandes lacunas entre os competidores.

O Dakar é o maior rali off-road do mundo e acontece sob regulamento do W2RC, o Mundial organizado pela FIA que conta com cinco etapas. A distância total percorrida pelos competidores da edição 2024 é de 7.891 km, nos quais 4.727 km são de especiais cronometradas. Este ano, o percurso do Dakar terá até 60% de trechos inéditos e em quase todas as etapas passam por dunas.

A novidade em 2024 será a etapa de 48 horas, a sexta da competição, partindo e chegando em Shubaytah, na região desértica chamada de “Quarteirão Vazio” (Empty Quarter), no deserto Rub’Al Khali, que cobre 650 mil km², sendo a maior área contínua coberta de areia no mundo.

Neste trecho, os competidores têm horário determinado – até às 16 horas – para alcançarem um dos oito acampamentos para passar a noite. Assim, recebem duas horas para reparos nos veículos e têm suprimentos para dormir e completar a especial a partir das 7 horas da manhã do dia seguinte.

Esta é a estreia da MSL Rally no Dakar, mas não é a primeira vez da parceria de Gunter Hinkelmann e Fabrício Bianchini em eventos internacionais. A dupla atuou em conjunto no South América Rally Race (SARR), em fevereiro do ano passado, na Argentina, na qual ganhou a última etapa; no Rally Marrocos, em que venceu oito etapas; a última edição realizada do Sertões, em que terminou na segunda colocação na categoria T1-FIA; e o Baja Portalegre 500, em setembro passado, disputado em Portugal, em que ficou em segundo lugar na categoria T8 no primeiro dia de competições.

O Dakar 2024 conta pontos para o Mundial de Rally Cross Country (FIA e FIM).

DRUGOVICH e BORTOLETO na mesma equipe de F1? Brasileiros falam sobre 2024 e ALÉM na ASTON e McLAREN

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #263 – Max mais incomodado? Briga pela P2 acirrada? O que esperar da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!