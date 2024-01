Brasileiros superam etapa de 48 horas e sobem no ranking do Dakar

O Dakar reservou, nas últimas 48 horas, um dos maiores desafios de sua história de 45 anos. Foram 549 quilômetros cronometrados para serem completados em dois dias, em que pilotos e navegadores dormiram em barracas e se alimentaram com ração militar para seguir na prova.





Cristian Baumgart e Beco Andreotti superaram bem a etapa e finalizaram a sexta etapa com o 13º melhor tempo, em especial em que o então vice-líder Nasser Al-Attiyah enfrentou problemas. “Foram quase 10 horas de prova, a mais difícil que a gente fez na vida: dificuldade de pilotagem, de navegação, de terreno, cansaço... Mas foi muito legal. Dormimos em barracas no meio do deserto, a ração militar que nos deram era surpreendentemente boa", afirmou Beco.

"Viemos poupando o carro, seguindo um pouco o Loeb, depois o Lucas. Foi muito bom, deu tudo certo. Uma pena o que aconteceu com o Marcos e o Kleber, mas seguimos em frente”, completou o navegador.



A dupla subiu de posição: agora ocupa a 15ª colocação no geral entre os carros da categoria Ultimate, a mais rápida do rali. Na mesma categoria, Lucas Moraes e Armand Monleon também ganharam posições e agora ocupam o quarto lugar.



Marcos Baumgart e Kleber Cincea, também da X Rally, tiveram novamente dificuldades técnicas com o Prodrive Hunter. Ainda na quinta-feira, primeira parte da sexta etapa, a dupla campeã sul-americana vinha em ritmo forte, andando entre os primeiros, quando o motor subitamente apagou.



“Iniciamos as 48 horas com tudo em ordem e vínhamos fazendo uma prova excelente. Éramos sextos no quilômetro 390 e a 20 km do final o nosso motor desligou do nada – nenhum alarme, nenhum problema anterior, nenhum modo de segurança, nada. Carro redondo, nenhum vazamento. A equipe nos orientou a parar e o carro foi levado a Riad para avaliar o problema”, relatou Kleber Cincea.

Segundo o navegador, ele e Marcos devem largar no domingo (14) para a sétima etapa, que vai da capital árabe a Al Dawadimi, um dia de 873 quilômetros, com 483 deles cronometrados. Confira abaixo o resultado do sexto estágio.



Resultado – ETAPA 06 – CARROS (Top-5)

11 e 12/01 – Shubaytah > Shubaytah – 549 kms

1. Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (Prodrive) – 7h21min56s

2. Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi) - +2min01s

3. Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi) - +10min55s

4. Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota) - +22min45s

5. Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota) - +34min05s

13. Cristian Baumgart/Beco Andreotti (Prodrive) - +1h03min45s

NC. Marcos Baumgart/Kleber Cincea (Prodrive) – não completou



DAKAR 2024 (7.891 km totais | 4.727 km de especiais)

Data: Etapa – Início > Destino – Kms Totais/Kms Cronometrados

05/01: Prólogo – Al Ula – 157 km/27 km

06/01: Etapa 01 – Al Ula > Al Henakiyah – 541/414 km

07/01: Etapa 02 – Al Henakiyah > Al Duwadimi – 655/463 km

08/01: Etapa 03 – Al Duwadimi > Al Salamiya – 733/438 km

09/01: Etapa 04 – Al Salamiya > Al-Hofuf – 631/299 km

10/01: Etapa 05 – Al Hofuf > Shubaytah – 645/118 km

11-12/01: Etapa 06 – Shubaytah > Shubaytah (48 horas) – 781/549 km

13/01: Dia de Descanso

14/01: Etapa 07 – Riyadh > Al Dawadimi – 873/483 km

15/01: Etapa 08 – Al Dawadimi > Hail – 678/458 km

16/01: Etapa 09 – Hail > Al Ula – 639/417 km

17/01: Etapa 10 – Al Ula > Al Ula – 612/371 km

18/01: Etapa 11 – Al Ula > Yanbu – 587/480 km

19/01: Etapa 12 – Yanbu > Yanbu – 328/175 km

