Dakar adota protocolo rígido para barrar Covid-19

A 43ª edição do lendário Rally Dakar vai começar em Jeddah (na costa oeste da Península Arábica), no dia 3 de janeiro e termina na mesma cidade 12 dias depois, em 15 de janeiro. Ao longo do caminho, os pilotos irão completar um total de 12 etapas mais um Prólogo, marcado para o dia 2 de janeiro, que decidirá a ordem de largada para a primeira especial.

Com base na experiência da ASO no Tour de France e na Volta da Espanha de bicicleta, a organização francesa estabeleceu um forte protocolo anti-Covid-19 que está em vigor desde 27 de dezembro, quando os primeiros competidores começaram a chegar em Jeddah.

Os três princípios básicos nos quais se baseia o documento oficial preparado em conjunto com as autoridades de saúde sauditas e atualizado em 10 de dezembro são: múltiplos testes de PCR, bolha de saúde e regras rígidas de anti-Covid-19.

Que medidas concretas anti-Covid o Dakar 2021 irá impor?

A ASO recomenda que todos os participantes limitem suas interações durante as festas de Natal e ano novo, façam um PCR uma semana antes da viagem e prevejam a possível substituição de pessoal no caso de um membro da equipe apresentar resultado positivo.

Mas o que será obrigatório será ter PCR negativo dois dias antes de viajar para Jeddah e se vacinar contra a gripe, "para tirar dúvidas caso apareçam sintomas semelhantes aos da Covid-19".

Além disso, uma vez em Jeddah, todos terão que ficar em isolamento nas primeiras 48 horas e passar por um PCR durante as verificações administrativas e técnicas em 1 e 2 de janeiro no Estádio King Abdullah. Este último teste negativo é fundamental para acessar o acampamento.

Uma vez no acampamento (que movimenta cerca de 2.400 pessoas diariamente) o uso de máscara e o distanciamento social serão obrigatórios. A organização distribuirá um kit sanitário para cada participante (máscaras e álcool gel) e terá uma série de pessoas encarregadas de monitorar o cumprimento de todas as normas sanitárias e a higienização das áreas comuns de cada acampamento.

O participante que não respeitar as medidas detalhadas neste documento estará sujeito a uma advertência que, em caso de reincidência, pode levar à exclusão do rali.

O acampamento terá um laboratório móvel para realizar o exame PCR em caso de sintomas e todas as áreas comuns (banheiros, refeitório, chuveiros etc) serão regularmente desinfetadas e serão adaptadas para permitir o distanciamento social, evitando aglomerações.

Ninguém fora da bolha do Dakar poderá entrar no acampamento e todos os integrantes dormirão e comerão ali até o final do rali, sem poderem sair no dia de descanso, como de costume.

Além disso, sub-bolhas serão criadas dentro da caravana do Dakar 2021 (competidores, equipes, imprensa e organização), limitando a interação com os membros das outras sub-bolhas.

O que acontece se o teste de um piloto der positivo para Covid-19 durante o Dakar 2021?

A ASO terá um laboratório móvel onde poderá realizar PCR durante o Dakar 2021. Graças a isso, poderá detectar quando um participante, membro da equipe/organização ou jornalista apresentar sintomas.

Assim, a pessoa infectada deverá comunicar a lista dos considerados contatos próximos com base nos critérios estabelecidos pelo protocolo como “contato próximo”. Eles também passarão por PCR, mas serão automaticamente isolados fora do acampamento do Dakar - assim como do infectado - e não poderão retornar a ele.

Eles terão que cumprir uma quarentena de 14 dias estabelecida pelas autoridades de saúde sauditas antes de poderem retornar ao seu país de origem.

Contatos próximos no Dakar 2021 são definidos pelas autoridades de saúde da Arábia Saudita como "qualquer pessoa que compartilhou o mesmo espaço do caso confirmado ou suspeito sem máscara e/ou que teve contato direto com um caso confirmado, cara a cara, a menos de um metro de distância independente da duração desse contato (exemplo: conversa, comida, flerte, abraço etc)”.

"No entanto, as pessoas que conseguiram se cruzar brevemente em um espaço público (mesmo sem máscara) não serão consideradas contatos de risco."

Também estão incluídos aqueles que receberam ou prestaram "cuidados médicos ou de saúde" à pessoa infectada ou "compartilharam um espaço fechado (escritório, sala de reuniões, veículo etc) por pelo menos 15 minutos consecutivos ou acumulados em um período de 24 horas, ou estiveram cara a cara com um caso positivo para vários episódios de tosse ou espirro."

Os médicos do Dakar irão identificar as pessoas que estiveram em contacto com o resultado positivo nas 48 horas anteriores ao teste ou desde o aparecimento dos primeiros sintomas.

Como serão as viagens entre os acampamentos no Dakar?

Nas transferências entre parques de apoio, membros da imprensa e fotógrafos, recomenda-se que "limitem ao mínimo as suas interações com a população local" e respeitem a distância de segurança em todos os momentos.

Quem não poderá participar no Dakar 2021?

Qualquer um que tenha testado positivo antes de viajar para a Arábia Saudita, como foi o caso de Dani Oliveras, navegador da Nani Roma.

Além disso, quem testar positivo no PCR das verificações ou durante o rali será evacuado para fora da bolha de saúde. Além disso, "todas as pessoas que entraram em contato com uma pessoa com teste positivo para Covid-19, sem usar máscara e a uma distância inferior a um metro, também serão evacuadas da bolha de saúde e colocadas em quarentena".

