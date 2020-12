Nani Roma sofreu um grande revés pouco antes do início do Dakar 2021. O piloto espanhol, que este ano se estreia com o 'Hunter' da equipe Bahrain Raid Xtreme, não terá ao seu lado Dani Oliveras.

O navegador testou positivo para coronavírus no seu retorno depois de um teste em Dubai e, portanto, não pôde voar para a Arábia Saudita para participar da 43ª edição do Rally Dakar.

Oliveras está bem de saúde depois de alguns dias e apresentou alguns sintomas da doença e testou positivo nos testes que foram realizados como parte do protocolo do Dakar antes de viajar para Jeddah e por isso não disputará a prova.

“Infelizmente tenho más notícias minhas para o Dakar 2021. Depois de lutar durante três semanas, a Covid-19 me venceu. Continuo dando positivo, para poder voar e competir no Dakar é necessário ter um PCR negativo”, explicou. Oliveras.

“Felizmente estou perfeitamente saudável há 20 dias, a infecção durou apenas um dia, com febre e dor. Quando cheguei, em 27 de novembro dos testes de Dubai, reduzi minhas relações sociais e familiares ao mínimo por medo. Até hoje, continuo sem saber como o vírus me pegou... Tenho feito testes de PCR, testes rápidos e sorológicos todos os dias. Esperava, segundo diziam os profissionais, que em três semanas me recuperaria perfeitamente”.

“Me sinto muito mal por Nani Roma e pela equipe Bahrain Raid Xtreme, que depois de todo o trabalho que foi feito até hoje, não possa estar na linha de largada e não possa dar os meus 200%. A motivação era máxima e estou confiante de que o Hunter será um dos carros mais rápidos do Dakar 2021”.

A equipe Bahrain Raid Xtreme, que teve que modificar significativamente seus planos de viagem devido às restrições da Arábia Saudita, trabalhou contra o relógio para encontrar um substituto para acompanhar o vencedor do Dakar nos carros e motos e, finalmente, Alex Wincocq será seu navegador no Dakar 2021.

A presença do francês, com longa experiência na prova desde que participou pela primeira vez em 1999, vai obrigá-lo a falar francês dentro do carro de Roma.

"É uma grande tarefa", reconheceu Roma ao Motorsport.com já em Jeddah, onde chegou no domingo. “Depois de todos esses meses trabalhando junto com Dani e a equipe, ele não conseguiu obter um PCR negativo e não poderá estar comigo neste Dakar. É uma merda, mas conseguimos que Alex Wincocq esteja comigo desde o shakedown. Tentaremos nos adaptar o mais rápido possível”.

