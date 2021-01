Dakar: Após três furos, brasileiros pegam pneu emprestado durante estágio

Os brasileiros da categoria UTV, Reinaldo Varela e Maykel Justo lideraram boa parte dos 419 km da especial desta quinta-feira da 43ª edição do Dakar. Mas após a parada de reabastecimento, quando tinham quatro minutos de dianteira para a dupla segundo colocada, eles foram vítimas do que vem sendo considerado uma verdadeira praga deste Dakar: tiveram não um, mas três pneus furados.

Com isso, chegaram a ficar parados por 40 minutos no meio do deserto até serem socorridos pela dupla portuguesa Lourenço Rosa e Joaquim Dias, que emprestou um pneu para que chegassem até o final do percurso do dia, que somou 625km de Riade até Al Qaisumah. A vitória foi da dupla Francisco Lopes Contardo/Juan Pablo Lopez.

Na especial da quarta-feira, a dupla já havia tido dois pneus furados. “O problema é o piso rochoso, cheio de pedras e bordas afiadas. E aí é uma loteria: você tem ou não sorte de passar por lá incólume”, disse Varela.

“Tivemos pneus rasgados na lateral, o que indica que foram provavelmente as bordas das rochas que os cortaram. Estávamos na liderança e não é 100% certo que iríamos vencer, mas certamente é uma pena sermos tirados da disputa por algo assim, totalmente fortuito”. A dupla ainda conseguiu recuperar algumas posições, mas só terminou na 12ª colocação do dia entre os 44 UTVs participantes.

A agressividade do piso na Arábia Saudita é uma preocupação dos competidores que surgiu já na estreia do Dakar naquele país, no ano passado. Na ocasião, após apenas quatro dos doze dias de corrida, calculava-se que os competidores já tinham feito um total aproximado de 600 trocas de pneu durante as especiais – considerando carros, motos, quadriciclos, caminhões e UTVs.

“Não tem jeito”, disse Maykel Justo. “A única maneira de não rasgar os pneus é ir devagar. Mas no Dakar a palavra devagar não existe, especialmente nessa fase da competição, quando ainda temos muita coisa em aberto. Aí ocorrem os furos”, explicou o navegador.

“Se continuarmos em trechos muito rochosos, o que só quem fez o roteiro da prova pode dizer com precisão, esse problema ainda vai decidir muita coisa neste Dakar”, sentencia Varela, campeão da prova em 2018.

Vencedores de hoje, Francisco Lopes Contardo/Juan Pablo Lopez mantiveram a liderança da prova. Com os problemas, os brasileiros ocupam agora a oitava posição. Somando 655 km totais, sendo 485km de especiais, a prova desta sexta-feira será a penúltima antes do dia de descanso do Dakar, agendado para o sábado.

