Após dia mais difícil do Dakar, Spinelli e Haddad entram no top-15 entre carros

O Dakar 2021 teve nesta quinta-feira seu dia mais difícil até aqui na Arábia Saudita. Foi assim que a dupla brasileira Guiga Spinelli e Youssef Haddad, que compete com um Mini All4 Racing da equipe alemã X-Raid, definiu a quinta etapa da prova, que teve um percurso de 625 km para os competidores, sendo 419 km de trecho cronometrado.

Com o bom desempenho em uma etapa tão dura do Dakar, Guiga e Youssef entraram no top-15 da classificação geral dos carros entre os 70 competidores.

“Hoje é motivo de comemoração por chegar ao final desta especial”, disse Guiga. “Foi uma etapa realmente muito dura, a mais exigente até aqui. Começamos com muita areia e pedras e ao todo tivemos mais de 100 km de dunas, sobretudo no final. A navegação era muito complicada, principalmente no início, com muitos carros perdidos, mas depois seguimos bem. Não tivemos nenhum furo de pneu, tomamos bastante cuidado o resultado foi positivo. Amanhã promete ser igualmente complicado, e é ótimo saber que o carro continua inteiríssimo.”

Os veículos saíram de Riad até Burayda, onde a caravana passará esta noite. A dupla brasileira foi a 16ª colocada na etapa após cumprir a especial em 5h50min22s, ficando 40min57s atrás do líder. Na classificação acumulada, ocupam a 15ª colocação.

Youssef também considerou que a quinta etapa do Dakar foi positiva justamente por conta do alto nível de dificuldade neste dia “completo”, típico do maior rali do mundo.

“Foi uma das etapas mais difíceis desta edição, conforme esperávamos. Foram mais de seis horas de especial, dia longo, com média horária muito baixa. Nos primeiros 100 km tivemos muitas dificuldades com o roteiro, tinham vários carros perdidos para todos os lados e depois vieram muitas dunas e pedras. O Guiga teve muita competência para cruzar essas dunas e foi realmente um dia completo e bastante duro, mas valeu muito a pena”, diz Youssef.

A etapa desta sexta-feira será composta por 618 km no total, sendo 448 km de especial e 170 km de deslocamento. Ao final da sexta-feira, os competidores terão um merecido descanso em Ha’il. Desta forma, não haverá etapa no sábado, com o Dakar voltando a acelerar no dia 10 (domingo), com uma etapa maratona. A final será no dia 15, em Jeddah.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Conheça os TRÊS pontos-chave que travam a RENOVAÇÃO de HAMILTON com a MERCEDES

PODCAST: Vettel, Alonso, Schumacher, eventos e mais: o que esperar da F1 em 2021?