Dakar: Marcelo Medeiros conquista mais uma vitória nos quads

Marcelo Medeiros foi o mais rápido e conquistou a vitória na 10ª etapa do 44° Dakar entre os Quadriciclos FIM. O titular da Yamaha Raptor 700 #183 finalizou o trecho cronometrado do dia, de 375 quilômetros, entre Wadi Ad-Dawasir e Bisha, em 4h11min04seg. No acumulado geral da competição, o maranhense subiu mais um degrau, ficando agora na 6ª posição, com o total de 64h50min32seg.

A 10ª especial, nesta quarta-feira, cumpriu a promessa de ser uma das mais rápidas da edição, ao mesmo tempo que foi agradável aos olhos. Uma etapa em que os competidores, em meio às variações de relevo e cores, precisaram ter em mente que pressa gera desperdício, especialmente quando se trata de navegar pelas inúmeras interseções, que são a marca registrada das rotas sauditas. Uma etapa em que predominou o prazer em conduzir e a contemplação de cenários maravilhosos.

Medeiros largou em quinto e foi recuperando posições já na chegada da segunda zona de controle (km85), quando o argentino-americano Pablo Copetti, líder da prova até então, teve o motor estourado. Naquele trecho, o piloto da Tagracing Team ultrapassou o polonês Kamil Wisniewski, assumindo o segundo lugar. No penúltimo waypoint (km258), o maranhense conseguiu conquistar a dianteira da prova e, a partir dali, abriu vantagem em relação aos concorrentes, cruzando a linha de chegada 2min25 a frente do segundo colocado.

“Hoje foi um daqueles dias em que tudo deu certo. Fui para a largada bastante focado e o quadri estava funcionando redondo e contribuiu para este excelente resultado. Foi um percurso de muitas dunas e muitos desfiladeiros. Consegui passar todos os quadriciclos e ganhar a etapa. Estou muito feliz, com a vitória”, comemorou.

Para a reta final do Dakar, o piloto segue com a expectativa de terminar o evento na melhor classificação possível: “Faltam só duas etapas. E teremos um novo percurso de areão e dunas pela frente para ultrapassar. Vai ser pedreira. Agora, vamos só revisar o equipamento para que amanhã tenhamos mais uma conquista”, apostou.

Nesta quinta-feira, 13, o rali permanece em Bisha, onde será disputada outra especial em forma de laço em torno da cidade, a sexta prova neste formato desde o início do evento. Um novo trecho que promete muitos desafios. Mais da metade será em dunas de todo tipo, formas e tamanhos, incluindo as de areia mais fofas que o deserto reserva. A última batalha que porá em teste as condições físicas e psicológicas dos competidores, bem como a resistência de suas máquinas, antes da finalíssima especialmente

DAKAR 2022

RESULTADO 10ª ETAPA – QUADRICICLOS FIM

TOP 10 (EXTRA-OFICIAL)

1) #183 Marcelo Medeiros (BRA), Tagracing Team, 4h11min04seg

2) #175 Kamil Wisniewski (POL), Orlen Team, 4h13min29seg

3) #174 Alexandre Giraud (FRA), Yamaha Racing/ Smx Dragon, 4h13min29seg

4) #192 Francisco Moreno (ARG), Drag’on Rally Team, 4h17min48seg

5) #185 Zdenek Tuma (CZE), Barth Racing Team, 4h42min12seg

6) #182 Nicolas Robledo Serna (COL), Equipo Colombia 4X4, 5h44min33seg

7) #186 Carlos Alejandro Verza (ARG), Verza Rally Team, 5h44min57seg

8) #173 Pablo Copetti (USA), Del Amo Motorsports/ Yamaha Rally Team, 29h45min00seg*

9) #188 Vincent Padrona (FRA), Drag’on Rally Team, 37h45min00seg*

10) #195 Àlex Feliu (ESP), Àlex Feliu Competición, 40h15min00seg*

* Incluindo penais

CLASSIFICAÇÃO GERAL (após 10 etapas) – QUADRICICLOS FIM

TOP 10 (EXTRA-OFICIAL)

1) #174 Alexandre Giraud (FRA), Yamaha Racing/ Smx Dragon, 42h21min01seg

2) #175 Kamil Wisniewski (POL), Orlen Team, 44h57min47seg

3) #192 Francisco Moreno (ARG), Drag’on Rally Team, 45h04min32seg

4) #185 Zdenek Tuma (CZE), Barth Racing Team, 49h54min57seg

5) #186 Carlos Alejandro Verza (ARG), Verza Rally Team, 58h23min18seg

6) #183 Marcelo Medeiros, Tagracing Team, 64h50min32seg

7) #173 Pablo Copetti (USA), Del Amo Motorsports/ Yamaha Rally Team, 68h15min47seg*

8) #182 Nicolas Robledo Serna (COL), Equipo Colombia 4X4, 88h09min53seg

9) #188 Vincent Padrona (FRA), Drag’on Rally Team, 107h49min32seg*

10) #195 Àlex Feliu (ESP), Àlex Feliu Competición, 132h37min41seg*

* Incluindo penais

Fred Sabino revela BASTIDORES da cobertura ESPECIAL no GP DE SÃO PAULO: "Band ABRAÇOU a F1"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #156 - Mariana Becker traz bastidores de Verstappen x Hamilton na F1 2021

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: