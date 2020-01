Nesta sexta-feira, Carlos Sainz confirmou sua terceira conquista no Dakar, o rali mais difícil do mundo. Ao lado do navegador e compatriota Lucas Cruz, o piloto espanhol somou mais uma glória à sua galeria de troféus, que também conta com dois títulos do Mundial de Rali (WRC).

Seu filho, Carlos Sainz Jr, vai para a sexta temporada na Fórmula 1, mostrando que também tem a vocação para o esporte a motor. Em entrevista ao podcast da F1, Beyond the Grid, Sainz Jr relatou preocupação com o pai nos ralis e admitiu a pressão de levar o mesmo nome do multicampeão.

“Sim, tive uma pressão extra com o nome de Carlos Sainz”, admitiu Sainz Jr. “Era estranho. No kart, com 11 ou 12 anos de idade, você sabe como as crianças podem ser... Sendo filho de piloto, há a pressão extra de quem olha seus tempos, com as outras crianças querendo te vencer, para ‘ganhar do filho de Carlos Sainz’. Mas tudo bem, eu faria o mesmo se eu corresse contra o filho de Ayrton Senna, por exemplo. Tentaria ao máximo vencê-lo”.

Mas nem tudo são pedras no caminho. Da mesma forma que há a pressão extra, ser filho de um campeão mundial também traz boas vantagens: “Claro que existem, e a primeira é ter o conselho de um multicampeão".

"Isso é algo que nunca vão tirar de mim. Sempre tive a oportunidade de conversar e ter o conselho de um bicampeão mundial de rali. Não importa se é no badminton, tênis ou rali, um campeão do mundo é sempre um campeão do mundo. Você precisa de uma personalidade muito especial e precisa ter a atitude e o talento para mostrar que merece, e ter isso do meu pai sempre foi muito especial", afirmou o piloto da McLaren F1.

“Temos perfis muito semelhantes. No final, fui educado por ele, tendo uma abordagem muito semelhante à dele. Somos realmente metódicos, mas, em termos de personalidade, na verdade, acho que sou um pouco mais parecido com a minha mãe", comparou.

Sainz Jr ainda relatou um episódio durante a adolescência que mostrava bem o espírito competitivo do pai, em uma pista de gelo na Suécia: “Estávamos fazendo uma brincadeira com um Porsche de tração traseira, era muito divertido".

"Havia uma pista de três quilômetros e eu estava sempre guiando, enquanto ele estava tomando seus cafés e tentando me ensinar, mas no final do dia eu me saí muito bem. Ele estava brincando, mas percebi que realmente eu estava muito perto do tempo dele. Fomos comparar nossas voltas e eu estava a um ou dois décimos dele. E ele ficou com muita raiva. Eu tinha 15 anos e estava guiando no gelo", riu-se Sainz Jr.

“E então ele disse: ‘Ok, correremos exatamente nessa mesma pista, mas vamos mudar tudo e agora vamos fazer a volta no sentido anti-horário’. Eu fiquei a uns quatro segundos do tempo dele e voltei à realidade".

Entretanto, não é só de momentos descontraídos que a relação de pai e filho se sustenta. Segundo Sainz Jr, a preocupação pelo multicampeão durante os ralis é grande e ele chega a assumir o papel de pai, questionando os planos de Sainz: “Eu sofri quando ele venceu o Rally Dakar em 2018. Estava nervoso. Ligava para ele todos os dias para falar sobre como foi o estágio, mas principalmente sobre o próximo”.

“Eu dizia: ‘apenas tenha cuidado, vá até o fim’. E, de repente, ele me dizia: ‘Ei, você está se parecendo comigo quando você estava no seu primeiro ano na F1, me deixe fazer o meu trabalho’. Foi muito engraçado, pela primeira vez percebi que me tornei um pouco dele. Já ouvi falar da fama dos pais de pilotos, mas nunca ouvi falar de filhos de pilotos antes", completou Sainz Jr, que vai para sua segunda temporada com a McLaren na F1.

De pai para filho

Além de Sainz e Carlos Sainz Jr, o Motorsport.com mostra uma pequena compilação de outras famílias vencedoras no esporte a motor, como os Verstappen. Confira: