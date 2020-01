A edição de 2020 do Rally Dakar terminou nesta sexta-feira e coroou o piloto espanhol Carlos Sainz, da Mini, como grande campeão. Com a conquista, o bicampeão do Mundial de Rali (WRC) chega ao seu terceiro título do Dakar, uma marca histórica.

Vencedor do rali mais difícil do mundo em 2019, o tricampeão Nasser Al-Attiyah, catari que guiou uma Hilux, venceu o último estágio do Dakar nesta sexta, conquistando seu primeiro triunfo neste Rally, mas terminou a pouco mais de 6min de Sainz na classificação geral.

O saudita Yasir Seaidan e o argentino Orlando Terranova completaram o top-3 da última etapa deste Dakar. Já quem ficou em terceiro na classificação geral foi o francês Stéphane Peterhansel, piloto francês da Mini com vários títulos entre carros e motos. Veja:

Pos. # Piloto/Navegador Carro Tempo Intervalo 1 305 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini 42h59m17s 2 300 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota 43h5m38s 6m21s 3 302 Stephane Peterhansel

Paulo Fiuza Mini 43h9m15s 9m58s 4 309 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Zhiltsov Toyota 43h48m27s 49m10s 5 304 Giniel de Villiers Alex Haro Toyota 44h6m26s 1h7m9s 6 311 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 44h11m32s 1h12m15s 7 307 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota 44h17m51s 1h18m34s 8 315 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century 44h58m38s 1h59m21s 9 324 Yasir Seaidan Alexy Kuzmich Mini 46h41m34s 3h42m17s 10 322 Wei Han Min Liao Hanwei 46h50m24s 3h51m7s

Fernando Alonso

O bicampeão da Fórmula 1 voltou a brilhar na última especial do rali mais difícil do mundo e chegou em quarto com sua Toyota Hilux na Arábia Saudita. O resultado deixou o espanhol na 13ª posição geral, uma classificação sólida para um estreante.

UTVs e caminhões

Campeã de 2018, a dupla brasileira do piloto Reinaldo Varela e do navegador Gustavo Gugelmin venceu a última especial do Dakar, mas o campeão foi o norte-americano Casey Currie. Nos caminhões, o título ficou com o russo Andrey Karginov, da Kamaz.

Motos e quadriciclos

Nas duas rodas, o norte-americano Ricky Brabec levou a melhor após sólido desempenho com a Honda, conquistando mais um título para os Estados Unidos. Nos quadriciclos, o chileno Ignacio Casale foi dominante e chegou à glória novamente.

Peterhansel, Vatanen, Sainz, Al-Attiyah e cia: os maiores vencedores do Dakar

Confira os vencedores do Dakar entre os carros em todas as edições do Rally: