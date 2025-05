O brasileiro Pipo Derani volta à pista neste final de semana para a disputa da 2ª etapa da temporada 2025 do European Le Mans Series (ELMS), desta vez com as 4 Horas de Le Castellet, em Paul Ricard, na França.

A bordo do LMP2 #47 da equipe CLX Motorsport, Derani estará ao lado dos companheiros Enzo Fittipaldi e Manuel Espírito Santo em busca do bom resultado, que escapou nas voltas finais da etapa de abertura em Barcelona, na Espanha. O trio foi obrigado a abandonar em virtude de uma falha mecânica, após liderar grande parte da corrida.

“Esperamos mostrar o mesmo potencial este final de semana e, desta vez, terminar a corrida, o que infelizmente não conseguimos pela falha mecânica em Barcelona”, comentou Derani.

A pista francesa de 5,861 km de extensão é velha conhecida do bicampeão do IMSA, que este ano voltou à Europa onde também estará focado no desenvolvimento do protótipo da Genesis Magma Racing, marca de luxo da Hyundai Motorsport, para disputar em 2026 a classe principal do FIA WEC.

“Em 2014, quando estreei no endurance no ELMS, o primeiro pódio veio justamente em Paul Ricard. Então, vamos brigar para conseguir mais um bom resultado aqui”, completou o brasileiro.

A programação na pista francesa terá início nesta quinta-feira (1), com testes coletivos. Na sexta (2), começam os treinos livres. No sábado (3), o classificatório da LMP2 está programado para as 10h35 (de Brasília). No domingo (4), a largada para as 4 horas de disputa será às 7 horas (de Brasília).

