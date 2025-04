Uma falha mecânica no LMP2 #47 da equipe CLX Motorsport, a poucas voltas do final das 4 Horas de Barcelona, tirou o brasileiro Pipo Derani e os companheiros Enzo Fittipaldi e Manuel Espírito Santo da briga pela vitória na abertura da temporada do European Le Mans Series (ELMS) neste domingo (6).

O português Espírito Santo, que classificou o carro no treino de sábado (5), partiu da oitava colocação do grid e fez um ótimo trabalho de recuperação e de estratégia junto com o time para brigar pela ponta. Fittipaldi seguiu na liderança em seu stint e Derani assumiu em primeiro. O bicampeão do IMSA vinha na disputa pela vitória, quando a nove voltas do final foi obrigado abandonar com o problema no carro.

“A equipe fez um grande trabalho. O Enzo e o Manuel estão de parabéns, andaram super bem. Saímos de oitavo para o primeiro lugar na corrida. Eu assumi o carro para o stint final na liderança, acabei atrapalhado em um momento por um GT e fui ultrapassado, mas estava em segundo, brigando pela vitória, quando tivemos de abandonar faltando 25 minutos para o final”, contou Derani.

“Infelizmente, houve essa falha mecânica, pois tínhamos boas chances de sair daqui com um resultado melhor. Mas vamos para a próxima”, completou Derani, que este ano também estará focado no desenvolvimento do protótipo da Genesis Magma Racing, marca de luxo da Hyundai Motorsport, para disputar em 2026 a classe principal do FIA WEC.

A próxima etapa do ELMS acontecerá no dia 4 de maio, em Paul Ricard, na França.

