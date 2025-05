O European Le Mans Series (ELMS) tem sequência neste final de semana com a disputa das 4 Horas de Le Castellet, corrida marcada para o circuito de Paul Ricard, na França, no domingo (4). Os irmãos Pietro e Enzo Fittipaldi partem para a disputa mais uma vez confiantes em bons resultados e na expectativa por conquistarem lugares no pódio na classe LMP2, a principal do campeonato.

Pietro, que defende a Vector Sport ao lado de Vladislav Lomko e Ryan Cullen, vem de um pódio na etapa de abertura do campeonato, após chegar com a terceira colocação na etapa de Barcelona. O brasileiro espera manter o bom desempenho para lutar novamente pelas primeiras colocações e seguir entre os ponteiros do campeonato.

“A gente vem de um desempenho muito bom em Barcelona, quando subimos no pódio, e a expectativa é a de repetir esta performance em Paul Ricard. Nosso carro se mostrou forte em ritmo de corrida, e agora vamos trabalhar nos treinos para conseguirmos uma boa posição de largada para lutar na frente mais uma vez”, disse Pietro Fittipaldi, que tem os patrocínios de Claro, OAKBERRY, PneuStore, Baterias Moura e Stake/Kick.

Piloto da CLX Motorsport, Enzo Fittipaldi faz sua primeira temporada em protótipos na carreira, tendo como companheiros o também brasileiro Pipo Derani e o português Manuel Espírito Santo. O “Tubarãozinho” demonstrou rápida adaptação e liderou grande parte da prova em Barcelona, até que um problema no carro nos minutos finais quando Pipo guiava o carro tirou o time da disputa. A expectativa de Enzo é repetir o desempenho, e voltar a disputar a vitória nas quatro horas de disputa na França.

“Lá em Barcelona eu recebi o carro na liderança e o mantive nesta posição por todo o meu stint. Infelizmente a gente não converteu esse desempenho em pontos por conta de um problema de motor, mas sabemos que temos um carro rápido para Paul Ricard e vamos, mais uma vez, brigar na frente”, disse Enzo Fittipaldi.

A programação em Paul Ricard tem início na sexta-feira (2), com um treino livre e um ensaio para pilotos de categoria Bronze. O sábado terá mais um treino e a classificação. As 4 Horas de Le Castellet da ELMS tem largada marcada para 7h, e será exibida pelo canal Fittipaldi Brothers no YouTube.

