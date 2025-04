Os irmãos Fittipaldi estiveram entre os grandes destaques na abertura do European Le Mans Series (ELMS) em Barcelona, na Espanha, neste domingo. Pietro Fittipaldi conquistou o pódio com a terceira colocação da LMP2 Pro, principal categoria do campeonato, pilotando o carro 10 da Vector Sport, enquanto Enzo Fittipaldi liderou a maior parte da prova acelerando o protótipo número 47 da CLX Motorsport.

“Foi uma corrida sensacional. Terminamos no pódio com uma terceira colocação. No final, fiz algumas ultrapassagens muito agressivas e muitos contatos. Começamos bem a temporada. Agradeço ao meu time e aos meus companheiros, que fizeram um ótimo trabalho. O Enzo também liderou a corrida e fez uma prova sensacional. Correr com ele foi muito legal” diz Pietro Fittipaldi, que tem os patrocínios de Claro, OAKBERRY, PneuStore, Baterias Moura e Stake/Kick.

O trio de Pietro formado também pelos pilotos Vladislav Lomko e Ryan Cullen largou na 12ª colocação e fez uma prova de recuperação. Pietro fechou o último stint e foi responsável por levar o carro ao terceiro lugar e assim repetir o melhor resultado da história da Vector Sport na ELMS.

Enzo recebeu o carro de Manuel Espírito Santo na liderança após o português largar na oitava colocação. O brasileiro liderou todo o seu stint e entregou o protótipo na liderança para Pipo Derani, que acabou tendo problemas na última parte da prova e precisou abandonar a disputa.

“Consegui, em meu primeiro stint, manter o carro na liderança. Foi minha primeira vez em um stint em uma corrida de Endurance. Tivemos um problema de motor quando restavam 20 minutos para o final, quando estávamos em segundo, brigando pela primeira posição. Foi uma pena, mas brigamos pela vitória depois de largar em oitavo. Então vamos para a próxima”, disse Enzo Fittipaldi.

A segunda etapa do ELMS será disputada em Paul Ricard, no dia 4 de maio, com as 4 Horas de Le Castellet.

