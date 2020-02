Uma das corridas mais icônicas do calendário mundial acontece neste fim de semana, as 12 Horas de Bathurst, na Austrália. A mítica pista de Mount Panorama recebe os principais nomes do GT mundial, além de visitantes inesperados, apesar de nativos.

Durante os treinos livres, cangurus foram vistos na pista se misturando com os carros, atrasando a programação, trazendo uma cena incomum a uma corrida de carros.

Após a garantia de que os animais típicos da Austrália não voltassem à pista, Daniel Serra protagonizou um grande acidente durante o último treino antes da classificação. O tricampeão da Stock Car perdeu o controle de sua Ferrari a caminho da curva Skyline, passou pela brita e atingiu o muro. Para azar de Serra - e de Marcos Gomes, com quem dividia o carro - a Ferrari foi obrigada a abandonar o evento, devido aos grandes danos.

Durante o treino de classificação, a Lamborghini #6 de Cameron McConville tocou na Mercedes #777 de Sam Shahin, que foi parar no muro violentamente. Tyler Everingham, que vinha logo atrás também bateu. Ambos não sofreram qualquer lesão.

Na mesma sessão, Marvin Kirchhoefer também foi parar seu Aston Martin fortemente no muro. O piloto nada sofreu.

O terceiro incidente no quali veio faltando apenas alguns minutos para o fim. Dean Canto rodou sua Lamborghini no caminho da curva Skyline, subiu no muro de pneus e permaneceu sobre dele.

O atual campeão das 12 Horas de Bathurst, Matt Campbell, conquistou a pole position com seu Porsche, fazendo 2min03s555. Felipe Fraga, que está no Mercedes #999 com Raffaele Marciello e Maximilian Buhk, começará em terceiro, enquanto que JP de Oliveira estará com seu Nissan na quarta posição.

Confira imagens deste sábado das 12 Horas de Bathurst