Neste fim de semana aconteceu uma das corridas mais esperadas dos fãs de endurance: as 12 Horas de Bathurst, no mítico autódromo de Mount Panorama, em prova de abertura do Intercontinental GT Challenge. E de maneira inédita, a Bentley conseguiu triunfar, com Jules Gounon, Maxime Soulet e Jordan Pepper, mesmo após um pneu furado na parte final da prova.

O trio de Tom Blomqvist, Alvaro Parente e Ben Barnicoat terminou em segundo, seguido de Shane van Gisbergen, Jamie Whincup e Maximilian Goetz, no Mercedes #888.

O Mercedes #999 de Felipe Fraga, Raffaele Marciello e Maximilian Buhk chegou a cruzar a linha de chegada na segunda posição, mas acabou punido com 30 segundos após a bandeira quadriculada. Marciello, que fez o último stint, não desligou o carro enquanto a equipe fazia a última troca de pneus.

JP de Oliveira em seu Nissan terminou na 13ª posição. O BMW de Augusto Farfus não completou a prova. O fato curioso é que o companheiro do brasileiro, Nick Catsburg atropelou um canguru durante a corrida.

A Ferrari de Daniel Serra e Marcos Gomes sequer largou, devido aos danos causados pelo acidente do tricampeão da Stock Car durante os treinos.

Confira o resultado final das 12 Horas de Bathurst

Pos Nº Equipe Piloto Carro Voltas Tempo 1 7 Bentley Team M-Sport J.Gounon/M.Soulet/ J.Pepper Bentley Continental 314 12:00:33.8710 2 60 59Racing/ EMA Racing A.Parente/B.Barnicoat/ T.Blomqvist McLaren 720S GT3 314 12:01:15.3949 3 888 Mercedes-AMG Team Triple Eight S.van Gisbergen/ J.Whincup/M.Goetz Mercedes AMG GT3 314 12:01:18.3310 4 911 Absolute Racing M.Jaminet/P.Pilet/ M.Campbell Porsche GT3 R 314 12:01:19.8609 5 77 Mercedes-AMG Craft-Bamboo M.Engel/L.Stolz/ Y.Buurman Mercedes AMG GT3 314 12:01:36.9099 6 999 Mercedes-AMG GruppeM Racing Felipe Fraga/M.Buhk/ R.Marciello Mercedes AMG GT3 314 12:01:41.6655 7 912 Absolute Racing D.Werner/M.Cairoli/ T.Preining Porsche GT3 R 314 12:02:09.9684 8 59 59Racing D.Storey/F.Ross/ M.Kodric McLaren 720S GT3 313 12:01:45.9776 9 1 Earl Bamber Motorsport E.Bamber/L.Vanthoor/ C.Lowndes Porsche GT3 R 312 12:01:09.7165 10 4 Team Australia Grove Racing S.Grove/B.Grove/ B.Barker Porsche GT3 R 312 12:01:28.0890 11 12 NED Racing Team D.Calvert-Jones/R.Dumas/ J.Evans Porsche GT3 R 311 12:01:47.5728 12 46 Black Falcon P.Assenheimer/ S.Afanasiev/M.Beretta Mercedes AMG GT3 311 12:01:56.3943 13 18 KCMG JP de Oliveira/ E.Liberati/A.Imperatori Nissan GTR Nismo GT 311 12:02:28.6687 14 159 Garage 59 A.Watson/O.Hart/ R.De Angelis Aston Martin Vantage 311 12:02:37.8629 15 91 Scandia Racer Industries A.Cameron/B.Feeney/ N.Percat MARC II 310 12:02:35.0635 16 76 R – Motorsport J.Dennis/R.Kelly/ S.Dixon Aston Martin Vantage 308 12:01:05.4104 17 9 Hallmarc M.Cini/D.Fiore/ L.Holdsworth Audi R8 – LMS GT3 308 12:01:22.2997 18 222 Audi Sport Team Valvoline K.van der Linde/M.Drudi/ M.Winkelhock Audi R8 – LMS GT3 308 12:01:26.4828 19 29 Trofeo Motorsport L.Talbot/D.Canto/ M.Zalloua/G.Denyer Lamborghini Huracan 300 12:01:00.4643 20 75 SunEnergy1 Racing K.Habul/D.Baumann/ M.Konrad/D.Reynolds Mercedes AMG GT3 290 12:01:07.3272 21 96 Hobson Motorsport B.Hobson/K.Kostecki/ G.Walden Nissan GT-R NISMO GT 288 12:00:54.2900 22 13 JET Battery Services D.Jorgensen/B.Strom/ D.van Dongen BMW M4 GT4 277 12:01:07.6743 23 19 usedtrucks.com.au M.Griffith/D.Muller/ H.Newey Mercedes AMG GT4 270 12:02:31.1146 NC 8 Bentley Team M-Sport A.Buncombe/O.Jarvis/ S.Morris Bentley Continental 225 08:43:50.6993 NC 20 Local Search A.Hargraves/ C.Sbirrazzuoli/ D.Jilesen/S.Owen MARC II 203 12:01:03.0025 NC 63 Orange 1 FFF Racing Team A.Caldarelli/M.Mapelli/ D.Lind Lamborghini Hurracan 187 07:27:10.7671 NC 30 Honda Racing D.Cameron/ R.van der Zande/ M.Farnbacher Acura/ Honda NSX GT3 184 07:20:09.0401 NC 95 MARC Cars Australia G.Taunton/B.Hall/W.Luff/ B.Schumacher MARC II 167 12:01:53.7515 NC 34 Walkenhorst Motorsport Augusto Farfus/N.Catsburg/ C.Mostert BMW M6 GT3 166 06:32:53.0209 NC 2 Audi Sport Team Valvoline D.Vanthoor/C.Haase/ F.Vervisch Audi R8 – LMS GT3 148 05:50:39.1816 NC 24 Bostik Australia T.Bates/G.Emery/M.Twigg/ D.O’Keeffe Audi R8 – LMS GT3 84 03:34:47.5172 NC 22 Audi Sport Team Valvoline G.Tander/C.Mies/ M.Bortolotti Audi R8 – LMS GT3 61 02:25:37.6509 NC 6 Wall Racing A.Deitz/A.D’Alberto/ J.Westwood/C.McConville Lamborghini Hurracan 43 01:45:26.7702 NC 188 Garage 59 A.West/C.Goodwin/ C.Ledogar/M.Martin Aston Martin Vantage 37 01:24:31.3069

Confira imagens das 12 Horas de Bathurst