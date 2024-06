Pedro Ebrahim disputa 24 Horas de Spa a bordo de BMW GT3

O piloto brasileiro Pedro Ebrahim disputará a tradicional prova das 24 Horas de Spa, na classe bronze, a bordo de uma BMW GT3. O jovem de apenas 19 anos fará sua estreia na competição pela equipe Century Motorsport.

A corrida de 24 horas de duração em Spa-Francorchamps acontecerá nos dias 29 e 30 de junho e será válida para o Fanatec GT World Challenge Europe e Intercontinental GT Challenge. Além do piloto brasileiro, a tripulação do carro será composta por Darren Leung, piloto do WEC com Augusto Farfus Junior e campeão britânico de GT em 2023, Connor de Philippi e Toby Sowery.

Pedro Ebrahim chega para a disputa da tradicional prova de longa duração credenciado pelo ótimo trabalho realizado com o carro da BMW no campeonato italiano de Gran Turismo Sprint, competição em que lidera na classe GT3 Pro/Am. O paranaense também disputa o campeonato europeu de GT4, a bordo de uma BMW, ocupando o top 10 na classificação após duas etapas.

Com uma trajetória meteórica, a carreira do jovem talento começou aos 10 anos no kart, o piloto conquistou títulos estaduais, nacionais e aos 15 anos fez sua estreia nos carros, pela GT Sprint Race, atual NASCAR Brasil. Em seu primeiro ano nos carros o piloto venceu uma prova, subiu cinco vezes ao pódio terminou a temporada na terceira posição da classe Pro-Am.

Na temporada 2022 Pedro Ebrahim disputou o Endurance Brasil e no ano seguinte fez parte do programa de jovens talentos da Lamborghini, temporada em que competiu no Lamborghini Super Trofeo Europe. Ebrahim é piloto da FS Management, agência de gerenciamento de carreira de propriedade de Augusto Farfus Junior e Maurício Slaviero.

Além da desafiadora prova de 24 horas, Pedro Ebrahim terá uma jornada dupla em Spa-Francorchamps, com a disputa da terceira etapa do campeonato Europeu de GT4. Serão duas corridas que acontecerão antes da prova de longa duração.

“Será uma oportunidade incrível na minha carreira, tão cedo poder disputar uma prova que é uma das mais importantes do automobilismo mundial”, disse Pedro. “É a maior corrida de GT3 do mundo, então será incrível estar na pista com os principais pilotos e equipes. Eu tenho me preparado muito para isso, será muito desgastante, ainda mais fazendo as duas categorias. Eu gostaria de agradecer muito a FS Management que tem me ajudado a conseguir grandes oportunidades na minha carreira. Estou vivendo um momento muito bom da minha carreira, então estou animado, acho que será um grande final de semana e quem sabe conseguir um ótimo resultado.”



