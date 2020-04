Assista à etapa de Silverstone do Desafio Virtual das Estrelas

O Desafio Virtual das Estrelas, campeonato virtual beneficente que reúne estrelas do automobilismo, disputa a terceira etapa nesta quarta-feira (29), às 20h. Em votação popular nas redes sociais dos pilotos Enzo Fittipaldi e Dudu Barrichello, o circuito de Silverstone foi escolhido para sediar a terceira rodada da competição, que contará novamente com grid recheado de estrelas do automobilismo brasileiro.

“As duas primeiras etapas foram bem divertidas. Tivemos pilotos das mais diversas categorias correndo, inclusive F1, como Felipe Massa, Rubens Barrichello, Felipe Nasr e meu irmão (Pietro Fittipaldi)”, disse Enzo, campeão da F4 Italiana em 2018 e um dos organizadores do evento juntamente com Dudu Barrichello (USF2000). "Nossa expectativa é cada vez melhor, acredito que essa será mais uma etapa incrível e novamente com grandes disputas na pista", disse Dudu.

Inspirados no "Race for the World", ao longo da competição, os pilotos do Desafio Virtual das Estrelas ajudam a promover doações para a campanha “Unidos contra Covid-19", promovida pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), dando caráter beneficente ao evento. Todos os mais de 45 pilotos e organizadores estão promovendo o evento de forma gratuita e trabalhando para arrecadar doações. Para doar, clique aqui.

Assista ao Desafio Virtual das Estrelas AO VIVO

