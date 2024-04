Há 30 anos, o Brasil perdia prematuramente um dos seus maiores ídolos, Ayrton Senna. Para este primeiro de maio, a ESPN apresenta um especial para celebrar a vida do lendário piloto de Fórmula 1. E, para essa sessão de nostalgia, Adriane Galisteu, Christian Fittipaldi e Geraldo Rodrigues são os convidados que relembram momentos especiais e desconhecidos pelo público. Na apresentação, Felipe Motta, editor-chefe do Motorsport.com.

Em um bate-papo descontraído, mas reflexivo, os convidados visitam o passado de Ayrton contando como se conheceram, e como era lidar com uma personalidade tão focada, mas gentil ao mesmo tempo: “Ele era muito tímido, então ele tinha muita dificuldade de começar uma conversa. Num dia ele me levou para jantar e não aconteceu nada, nada.”, comenta Adriane sobre o início do relacionamento dos dois.

Os convidados revelam até mesmo o lado brincalhão de Ayrton com os amigos, como relembra Geraldo, empresário e fundador da Reunion Sports, ao falar de um ‘jogo’ em que eles empurravam o carro um do outro: “A brincadeira já vinha desde o restaurante. Na hora de ir embora, estava um carro do lado do outro e o Ayrton se despediu. De repente, ele dá ré, bate num carro, acelera e bate em outro. Essa foi a forma dele de dizer ‘Não entrei na brincadeira, porque sabia que iria ganhar”.

O episódio especial também conta com uma réplica inédita em tamanho real do icônico carro do tricampeão da Fórmula 1. Além disso, um modelo do capacete do piloto faz parte do cenário, juntamente com os desenhos de luz seguindo as cores do uniforme do esportista.

Num último momento, os convidados refletem sobre qual caminho Ayrton teria seguido, seja mais voltado ao esporte ou aos negócios. A resposta é unânime: "Ele era o cara do esporte". Como exemplo, eles compartilham o momento em que Ayrton recusou uma parceria de marca de tênis por um detalhe peculiar - ele não queria associar seu nome a algo que em que as pessoas pisassem.

Por fim, os convidados trazem os ensinamentos que aprenderam com a rápida passagem de Senna neste mundo. Para Adriane, a mensagem é clara: “Viva sua vida, realize seus sonhos, acredite, conviva com seus amigos. Não tem nada mais legal no mundo do que você conseguir trabalhar e também se divertir”.

A exibição está marcada para o dia 1º de maio, quarta-feira, às 20h na ESPN, sem intervalos comerciais. Após a transmissão, estará disponível na plataforma de streaming Star+.

