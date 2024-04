O fim de semana da Porsche Cup Brasil em Interlagos tem um sabor especial para Marçal Müller. O líder da classe Carrera Cup chega à terceira etapa da temporada 2024 celebrando sua 100ª corrida na categoria e, para comemorar, ele espera um bom resultado para se manter à frente na luta pelo título.

Até aqui, Müller vive um grande ano. Com quatro corridas disputadas nas duas primeiras etapas da temporada, o piloto catarinense ainda não terminou abaixo do segundo lugar e, com isso, chega a São Paulo na liderança do campeonato.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock de Interlagos, Müller falou sobre as expectativas para a etapa de sua 100ª corrida.

“A expectativa é das melhores. Um final de semana bem especial, completando 100 corridas da Porsche. Estou muito feliz em completar esse ciclo na categoria, porque não é nada fácil de se manter aqui”.

“Então, uma pole ou uma vitória viriam para coroar um final de semana especial e é nisso que estamos trabalhando. Não é nada fácil aí, porque a galera é bem rápida, mas vamos continuar trabalhando”.

Por enquanto, o líder do campeonato vê um começo de temporada muito sólido, e torce para que possa manter esse ritmo até o fim do ano.

“O balanço é muito bom. Até agora não tive nenhuma colocação abaixo do segundo lugar nessas 4 primeiras corridas. Então, eu caracterizo o início de temporada como muito bom, muito forte, sólido. E o negócio é trabalhar para manter isso, para chegar no final do ano com chance de título”.

Mesmo com uma longa trajetória na Porsche, Marçal sabe eleger qual é o seu principal momento na Porsche Cup até aqui.

“O grande momento para mim foi o título mais importante, o de 2019, na Carrera Cup. Apenas dois anos de categoria e eu consegui. Então acho que esse para mim foi o ápice até o momento”.

“Já batemos na trave duas vezes, três vezes ano passado também na Endurance, mas o importante é não desistir e se manter forte para tentar brigar mais um ano”.

Hamilton OCTACAMPEÃO? ENEA? Alonso TRICAMPEÃO? Novo sistema de PONTUAÇÃO mudaria a HISTÓRIA DA F1?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!