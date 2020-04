Erick Goldner fez sua estreia como integrante da Academia Shell na terceira etapa do Desafio Virtual das Estrelas na noite de quarta-feira. O evento disputado em carros de F3 aconteceu na tradicional pista de Silverstone, reunindo 37 grandes nomes do automobilismo brasileiro. Representante da Shell na Stock Car e estreante do ano em 2019, Gaetano di Mauro também participou do evento.

Era a primeira participação de Goldner com um carro de fórmula - ele é especialista em categorias de GT nos simuladores. E ele fechou o evento na quinta colocação.

O quali registrou 19 pilotos dentro do mesmo segundo, e a dupla da Shell anotou 18º (Goldner) e 20º (Di Mauro) lugares no grid.

A primeira prova foi marcada por um acidente envolvendo diversos carros logo na largada, o que prejudicou a prova dos dois representantes da maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e no mundo. Após passagens pelos pits para reparos logo no início da prova, Gaetano terminou em 21º. Erick recebeu bandeirada na 14ª posição, fazendo uma boa prova de recuperação após o acidente na largada que o deixou em 23º, ganhando um total de nove posições durante a prova.

Saindo em 14º lugar na segunda bateria, Erick foi um dos nomes da prova vencida por Enzo Fittipaldi. Com mais nove ultrapassagens durante os 20 minutos de corrida, Goldner garantiu o quinto lugar. Sua última ultrapassagem foi a mais bonita da prova, controlando o carro por fora em curvas de alta para entrar no top-5.

A prova também foi marcada por confusões na largada. Erick escapou, mas Di Mauro novamente acabou coletado e recebeu a bandeirada apenas em 24º.

“Não esperava conseguir esse quinto lugar em meu primeiro evento nos carros de fórmula”, disse Goldner. “Foi um resultado muito bom, ainda mais por ser meu primeiro evento nesse tipo de carro.”

“Na primeira largada não deu para fazer muita coisa, infelizmente me envolvi no acidente do começo. Já na segunda consegui escapar e ir arriscando na medida que eu me acostumava com o carro. O fórmula é um carro muito bacana de guiar e estou feliz com minha estreia pela Shell.”

