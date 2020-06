AO VIVO: Assista à repescagem da etapa de Long Beach do Ultimate Drift Games

Long Beach é o palco da etapa deste fim de semana do Ultimate Drift Games, a versão virtual do novo Campeonato Brasileiro da modalidade. E o brasiliense Victor Alves pode sair da Califórnia consagrado como o primeiro grande campeão do evento, que em sua edição inaugural já se consolida como um dos maiores campeonatos de drift virtual do mundo, envolvendo nada menos que 114 competidores.

Assim como na Vila Capanema, o traçado de Long Beach tem um muro em uma das outside zones –o que representa um desafio adicional aos pilotos.

A programação no circuito virtual da Califórnia começou nesta sexta-feira, com a primeira jornada de eliminatórias liderada por Eduardo Faoro. No sábado, André Krieser liderou a segunda bateria.

As batalhas finais acontecem às 14h deste domingo, mas antes, aqueles entre o 31º e 46º lugares no ranking disputam a repescagem às 10h.

Assista à repescagem

PODCAST: O que a F1 deveria aprender com as demais categorias para melhorar?