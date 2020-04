As palavras mais lidas e ouvidas em tempos de pandemia do coronavírus são quarentena, isolamento, home office e suas derivadas. Além disso, eventos na ‘vida real’ não param de ser adiados ou cancelados, o que torna a vida dos fãs ainda mais difícil devido à saudade da sua categoria preferida.

Pensando nisso, algumas categorias organizam corridas virtuais, com todos os participantes devidamente em suas residências, mas com a presença dos astros que todos conhecem da 'competição real'.

F1, NASCAR e organizadores da Australian Racing Group já se mobilizaram, com eventos programados já a partir deste final de semana, utilizando traçados em locais que seriam usados na vida real.

Como acompanhar, quem participará?

O GP do Bahrein virtual de F1 será realizado neste domingo, às 17h (horário de Brasília) e poderá ser acompanhado pelos canais oficiais da F1 no YouTube, Facebook e Twitch. A corrida terá uma mistura de pilotos da F1 com aqueles que se destacam mundialmente no jogo F1 2019 para PC, com duração reduzida a 50% do original.

A lista oficial de quem vai participar ainda não saiu, mas o Motorsport.com apurou que Igor Fraga, campeão de Gran Turismo de 2018 e que já chegou às fases finais de F1, recebeu o convite. O novo piloto da Red Bull está no Brasil, no interior de Minas Gerais, e ainda tenta viabilizar sua participação. Nicholas Latifi e Lando Norris devem correr.

Outro evento envolvendo o GP do Bahrein de F1 e que deve ter a participação de Norris, é o #NotTheBahGP, organizado pela Veloce Esports, com a competição reunindo nomes de outros esportes, como o goleiro do Real Madrid, Courtois, às 15h de domingo.

Neste sábado, às 14h, o site The Race promoverá uma corrida virtual no traçado misto do Indianápolis Motor Speedway, com a participação confirmada de nomes como Nelsinho Piquet, Tony Kanaan, Max Verstappen, Nico Hulkenberg, Juan Pablo Montoya, Antonio Felix da Costa entre outros. A “All-star esports battle” poderá ser vista no canal do YouTube do site.

Na NASCAR, a etapa virtual de Homestead-Miami, proporcionado pela plataforma iRacing, terá transmissão ao vivo na TV por assinatura dos EUA (Fox Sports 1), às 14h30. O evento de 90 minutos já tem a confirmação de vários astros das pistas, como Kyle Busch, Denny Hamlin, Clint Bowyer, Kyle Larson e Christopher Bell, além de Dale Earnhardt Jr. e Bobby Labonte, já aposentados. A lista final dos participantes será divulgada ainda nesta sexta-feira e os competidores da Cup Series têm lugar garantido no grid. Ainda não está confirmado se haverá transmissão no Brasil pelo canal Fox Sports, detentor dos direitos da categoria no país.

A Indy também anunciou suas provas virtuais com participação de pilotos da categoria e votação dos fãs para o primeiro local das provas. Quem quiser acompanhar, basta acessar o site da Indy todos os sábados, às 17h, do dia 28 de março até 2 de maio.

A Porsche Cup Brasil, junto com a Porsche Brasil fará duas corridas na próxima quarta-feira, dia 25, a partir das 19h, com os pilotos da categoria via iRacing. A rodada será disputada no Autódromo de Interlagos (virtual).

Um pouco mais adiante no calendário, a TCR Australiana e a S5000, categoria que teve a presença de Rubens Barrichello em sua prova inaugural, também terão provas virtuais com pilotos oficiais dos dois campeonatos, além de participações especiais dos que competem na Touring Car Masters e Trans-Am. No dia 2 de abril, um evento de 90 minutos utilizará o traçado do autódromo do Sydney.

O impacto do Covid-19 no esporte a motor no Brasil e no mundo

Galeria Lista Uma das primeiras aparições do coronavírus no esporte a motor veio com o adiamento da etapa de Sanya, da Fórmula E. 1 / 28 Foto de: FIA Formula E A Fórmula 1 adiou o GP da China pelo mesmo motivo. 2 / 28 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Com o crescente aumento de casos do Covid-19, o GP do Bahrein chegou a ser confirmado, mas sem presença de público. 3 / 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images A MotoGP, a maior categoria das duas rodas do mundo, chegou a realizar a primeira etapa no Catar, mas apenas com a Moto2 e Moto3. 4 / 28 Foto de: Akhil Puthiyedath Mais tarde, as etapas da Tailândia, Estados Unidos e Argentina também foram suspensas, com adiamento. 5 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images A Fórmula E anunciou a suspensão da temporada por dois meses: os ePrix de Paris e Seul foram suspensos. 6 / 28 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images O GP da Austrália de F1 estava previsto para acontecer, com presença de público e tudo. 7 / 28 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Um funcionário da McLaren testou positivo para o Covid-19 e a equipe decidiu não participar do evento. 8 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton criticou a decisão da categoria, dizendo que era chocante todos estarem ali para fazer uma corrida em meio à crise do coronavírus. 9 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Após braço de ferro político entre equipes e categoria, a decisão de cancelar o GP da Austrália veio faltando cerca de três horas para a entrada do primeiro carro na pista para o primeiro treino livre. 10 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pouco tempo depois, os GPs do Bahrein e Vietnã também foram adiados. 11 / 28 Foto de: FOM A previsão é de que o campeonato comece com o GP do Azerbaijão, no dia 7 de junho. Os GPs da Holanda e Espanha também foram postergados. 12 / 28 Foto de: Tim Biesbrouck / Motorsport.com Uma das jóias da Tríplice Coroa, o GP de Mônaco, foi cancelado. 13 / 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Para atenuar os efeitos de tantas mudanças no calendário, a F1 decidiu antecipar as férias de verão. 14 / 28 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Além disso, FIA e F1 concordaram em introduzir o novo pacote de regulamentos que entrariam no próximo ano, a partir de 2022 15 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Acompanhando a F1, a F2 e F3 também anunciaram suas primeiras provas como adiadas. A F2 pode iniciar seu campeonato em Baku, enquanto que a F3 na Áustria, já em julho. 16 / 28 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Outras categorias e provas nobres do calendário do automobilismo mundial também foram prejudicadas pelo coronavírus. 17 / 28 Foto de: Marc Fleury As 24 Horas de Le Mans foi adiada para 19 de setembro. 18 / 28 Foto de: Rainier Ehrhardt A etapa conjunta entre WEC e IMSA em Sebring foi cancelada. 19 / 28 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images O tradicional TT da Ilha de Man foi cancelado. 20 / 28 Foto de: Dave Kneen A Indy suspendeu as primeiras corridas em St Pete, Alabama, Long Beach e Austin. 21 / 28 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Na teoria, o campeonato de 2020 começa com o GP de Indianápolis, no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway. 22 / 28 Foto de: IndyCar Series Ainda não há nada definido sobre as 500 Milhas de Indianápolis. 23 / 28 Foto de: IndyCar Series Na NASCAR, a maior categoria do automobilismo dos EUA, foram realizadas as primeiras quatro provas, mas as atividades só voltarão a partir de 3 de maio, com a etapa de Martinsville no dia 9. 24 / 28 Foto de: NASCAR Media No Brasil, a CBA suspendeu as atividades no país por tempo indeterminado. 25 / 28 Foto de: Duda Bairros A Stock teve que adiar a abertura do campeonato, com a Corrida de Duplas. Etapas do Velopark e Londrina também foram adiadas. 26 / 28 Foto de: Duda Bairros A Porsche Cup realizou apenas sua primeira etapa em Interlagos e aguarda novas diretrizes para retomar o campeonato. 27 / 28 Foto de: Luca Bassani Endurance Brasil, Copa Truck, entre outras competições, também estão paralisadas. 28 / 28 Foto de: Duda Bairros

