Enquanto ainda não tem definida sua situação no automobilismo ‘real’, Sérgio Sette Câmara se aventurou no automobilismo virtual nesta semana, na plataforma iRacing.

Sette Câmara aceitou o desafio de representar a SUB Racing na Fastcast F3 da Virtual Challenge. Ele fez o chamado Grand Chelem nos 40 minutos de prova: pole, vitória, liderança de todas as voltas e melhor volta da corrida, em Spa-Francorchamps.

“Foi tudo muito rápido! Aceitei o convite do Nathan Brito, meu companheiro de equipe, e a organização se apressou e deixou tudo pronto para que eu pudesse participar, assim como o Gabriel Bortoletto. Foi muito divertido! Eu ando de F3 no iRacing faz tempo, mas esses novos pneus têm maior degradação, então o carro fica mais difícil de guiar, sobretudo no final”, disse Sette Câmara após a experiência.

Outros dois nomes do automobilismo real estiveram na pista, mas não com a mesma sorte. Gabriel Bortoleto, piloto da F4, e Marcelo Battistuzzi, ex-pupilo de Alain Prost, estiveram envolvidos em acidentes na primeira curva.

Na corrida, quem chegou mais perto de tirar a vitória de Sergio Sette Câmara foi Matheus Narciso, da L1 e-Sports MV Pack, que cruzou a linha de chegada na segunda posição, logo à frente de Nathan Brito.

A segunda etapa da Fastcast F3 da Virtual Challenge está marcada para a próxima quinta-feira (30), à partir das 21h, na pista australiana de Philip Island.

Confira imagens de Sérgio Sette Câmara na F2