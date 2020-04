Seguindo outras categorias como Fórmula 1, Indy, MotoGP e NASCAR, a Fórmula E confirmou nesta quarta-feira que também vai entrar no mundo do eSport durante a pandemia da Covid-19. E já vai entrar com dois campeonatos: um para os pilotos do grid atual e outro para pilotos virtuais.

Criado em associação com o Motorsport Games, o Desafio Corra em Casa começará neste sábado com a pré-temporada, uma corrida que não valerá pontos para o campeonato, e continuará com etapas pelas próximas oito semanas.

Após o anúncio da nova parceria da F-E com a UNICEF, todo o dinheiro arrecadado será doado ao fundo global de combate ao coronavírus.

Os competidores foram anunciados em uma coletiva online, comandada pelo comentarista oficial da categoria, Jack Nicholls, e contou com a participação do CEO da F-E, Jamie Reigle, além dos pilotos António Félix da Costa e Felipe Massa.

Quando perguntado sobre a demora da F-E em lançar um campeonato de eSport em comparação aos outros campeonatos como a Fórmula 1, Indy e MotoGP, Reigle disse: "Se você não for o primeiro, então é melhor garantir que fará algo diferente. A proposta [do Desafio Corra em Casa] é algo único".

Usando a plataforma do rFactor 2, o formato do campeonato será no estilo "Battle Royale", com o piloto em último lugar sendo eliminado ao final de cada volta. Isso continuará até que restem 10 competidores, que seguirão para uma corrida de uma volta de duração para decidir o vencedor.

As oito etapas usarão o sistema regular de pontuação da F-E, com pontos extras para pole position e volta mais rápida. Além disso, a última etapa terá pontuação dobrada.

Para a primeira prova, 14 pilotos do grid atual da F-E confirmaram a presença até o momento. Entre eles estão a dupla da Audi, Lucas di Grassi e Daniel Abt, Alexander Sims e Maximilian Guenther, da BMW, o atual líder do campeonato, António Félix da Costa, Stoffel Vandoorne, da Mercedes, Felipe Massa, da Venturi e Mitch Evans, da Jaguar.



Vários dos pilotos já participaram de outras competições de eSports durante o hiato do automobilismo, mas Reigle acrescentou que a competição da F-E evitará choques com outros eventos importantes.



Ele disse: "Nós vamos buscar ter uma vaga nossa e respeitar os outros campeonatos. Há sempre espaço para nos encaixarmos no calendário, mas o objetivo é voltar logo para as corridas reais.



As provas serão transmitidas nos canais oficiais da F-E: site, YouTube, Twitch, Facebook e Twitter.

A cada semana, terá também um evento paralelo para pilotos virtuais que será realizado em um circuito virtual diferente. Além dos pilotos convidados, haverá uma janela de classificação de segunda a quinta de cada semana, onde os 18 melhores seguirão para a corrida.



Para o piloto virtual campeão desse segundo campeonato, o prêmio será um teste com um carro da F-E no final do ano.

A F-E já realizou anteriormente eventos de eSports, mais notavelmente a eRace de Las Vegas de 2017, que teve uma distribuição de prêmios recorde de 1 milhão de dólares.

Este foi marcado, porém, por vários problemas técnicos - incluindo o vencedor da prova, Olli Pahkala, caindo para terceiro após o fim da corrida por receber uma punição de 12 segundos. A causa para a punição foi um bug no jogo, que permitiu ao piloto ter mais Fanboost disponível.

