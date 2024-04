Neste sábado, foi disputada a classificação para o GP do Japão de Fórmula 1, com o holandês Max Verstappen liderando dobradinha da Red Bull no grid à frente do companheiro Sergio Pérez. O mexicano ficou a só 0s066 do tricampeão e teve seu momento analisado pelo conselheiro Helmut Marko.

Para o consultor de automobilismo da Red Bull na F1, 'Checo' está competitivo porque sua permanência na equipe taurina para 2025 está em jogo -- o latino-americano tem contrato com o time anglo-austríaco só até o fim de 2024.

"No ano passado [no Japão], em particular, foi a pior corrida de Sergio. Tudo deu errado naquela ocasião, então acho que isso (2º lugar no grid em 2024) é particularmente satisfatório para ele", disse Marko à Sky alemã.

"Você pode ver que ele é capaz. Mas talvez também seja importante o fato de que os contratos do próximo ano estão em jogo -- este ano muito mais cedo do que o normal. Isso também parece ser muito motivador."

"Normalmente, não falamos de decisões sobre pilotos em abril. De alguma forma, a questão toda parece ter avançado bastante. Mas ainda é muito cedo para nós. Certamente esperaremos algum tempo antes de tomarmos uma decisão", seguiu o austríaco.

Marko acrescentou que o espanhol Carlos Sainz, vencedor do GP da Austrália com a Ferrari há dois fins de semana, é "certamente outro nome a ser considerado", caso o ex-piloto da Toro Rosso seja trazido de volta ao grupo Red Bull.

Helmut disse que ele e o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, seguiriam "o mesmo procedimento" dos anos anteriores e que os dois já conversaram para determinar a formação de pilotos de 2025.

