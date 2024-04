Leclerc após oitavo lugar no grid de Suzuka: "Não tenho resposta"

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, não "tem uma resposta" para o modesto oitavo lugar que conquistou no grid para o GP de Japão de Fórmula 1, definindo o rendimento pouco brilhante como algo que acontece apenas "uma vez por temporada".

Leclerc, conhecido por seu ritmo em uma volta rápida, fez um giro lançado 0s589 mais lento que o do pole position Max Verstappen, holandês da Red Bull, enquanto o outro piloto da Ferrari, o espanhol Carlos Sainz, larga em quarto.

Charles não soube explicar o desempenho decepcionante do seu lado da garagem, dando a entender que foi somente um episódio isolado, já que os 'fundamentos' do carro pareciam suficientemente sólidos.

Em entrevista à Sky Sports, Leclerc explicou: "É uma daquelas sessões que talvez aconteçam uma vez por temporada. Mas definitivamente não é uma sensação boa. Tudo parece bem, o equilíbrio não está longe".

"Se eu confiar na sensação no final da volta, penso: 'OK, esta é uma volta muito boa'. E então você olha para a tabela [de líderes] e está um segundo atrás. Então, quando isso acontece, normalmente olhamos para os pneus e para a maneira como os pneus atingem a temperatura. Tentei muitas coisas e não deu."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Leclerc acrescentou que, apesar de não ter respostas por enquanto, a Ferrari deve ter bom ritmo de corrida. "Todas as coisas que tentei [não funcionaram]. Portanto, por enquanto, não tenho resposta. No entanto, o ponto positivo, se tivermos que encontrar, é que nosso ritmo de corrida parece mais forte".

"Mas em uma pista como essa, a posição de classificação é extremamente importante. Hoje, não fizemos um bom trabalho", completou o monegasco. O GP do Japão tem largada às 2h deste domingo, com transmissão da Band e cobertura completa do Motorsport.com, que faz live pós-corrida no YouTube.

