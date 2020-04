Com a pandemia do coronavírus, houve uma dúvida se a edição de 2020 do game oficial da Fórmula 1 seria adiado. Mas os rumores foram encerrados com o anúncio oficial da data de lançamento do F1 2020, que chegará ao mercado em 10 de julho, nove dias antes da data marcada inicialmente para o GP da Grã-Bretanha.

O destaque dessa edição é a introdução de um modo de gerenciamento de equipes, onde os jogadores poderão criar a 11ª equipe do grid.

Os jogadores poderão gerenciar a equipe e pilotar, junto das dez equipes do mundial no modo carreira. Há também a opção de jogar no modo carreira com temporadas menores, de 10 ou 16 corridas.

Apesar das corridas terem sido adiadas na vida real, os circuitos de Hanói e Zandvoort estarão presentes no jogo pela primeira vez.

Para celebrar os 70 anos de F1 e a busca de Hamilton para atingir a marca de sete títulos de Schumacher em 2020, o jogo também terá alguns dos carros mais famosos do alemão em um bônus especial para quem adquirir na pré-venda.

Há quatro carros inclusos na "F1 2020 Edição Deluxe Schumacher", incluindo o carro que ele correu em sua estreia na F1, a Jordan 191, além de seus dois carros campeões da Benetton e a Ferrari F1-2000.

O modo de tela dividida para dois jogadores também está de volta, depois de aparecer pela última vez no F1 2014. A continuação da Fórmula 2 no game também foi confirmada.

"F1 2020 promete ser o nosso maior e mais inovador título até agora", disse o diretor da franquia F1, Paul Jeal. "Nossos jogadores vão gostar do jogo com mais profundidade, com a introdução do novo modo 'Minha Equipe', além de temporadas com três durações customizadas, que permite a eles escolherem suas pistas favoritas".

"No ano em que Lewis Hamilton vai em busca de seu sétimo mundial, nós celebramos o maior piloto de F1 de todos os tempos, com a Edição Deluxe Michael Schumacher, que nós temos certeza que será popular dentro da comunidade".

O jogo será lançado para Xbox One, PlayStation 4 e PC, além do Google Stadia pela primeira vez.

Galeria Lista F1 2020 Alfa Romeo 1 / 5 Foto de: Codemasters F1 2020 Alpha Tauri 2 / 5 Foto de: Codemasters F1 2020 1995 Benetton 3 / 5 Foto de: Codemasters F1 2020 1994 Benetton 4 / 5 Foto de: Codemasters F1 2020 1994 Benetton 5 / 5 Foto de: Codemasters

