Depois de ficar perder posições com a segunda parada durante a Corrida 1 em Barcelona, o brasileiro Felipe Drugovich soube se recuperar muito bem para a prova deste domingo. Largando em segundo, o piloto da MP Motorsport fez uma largada excelente, pulando para a ponta e disparando para sua segunda vitória na Fórmula 2, terminando com quase 10s de vantagem para Luca Ghiotto.

O brasileiro pulou para a ponta já nos primeiros metros depois de uma largada lenta do pole Luca Ghiotto. Rapidamente Drugovich abriu uma vantagem de dois segundos sobre o italiano ainda na primeira volta. E essa diferença continuou subindo até o fim da prova.

Essa foi a segunda vitória consecutiva da MP no final de semana, após seu companheiro de equipe, Nobuharu Matsushita ter conquistado um grande triunfo no sábado, vencendo após largar em 18º.

Mick Schumacher completou o pódio em terceiro, seu quarto na temporada. Tsunoda foi o quarto pela segunda vez no final de semana. Matsushita e Nikita Mazepin foram quinto e sexto.

Em sétimo ficou Pedro Piquet, que conseguiu pontuar pela primeira vez na temporada. O atual líder do campeonato, Callum Ilott, foi apenas o oitavo, depois de perder posições nas voltas finais. Já Guilherme Samaia foi o 20º.

Ilott segue na liderança com 121 pontos, seguido de Robert Shwartzman, com 103. Drugovich é o oitavo na classificação, com 65 pontos.

Confira o resultado final da Corrida 2 da Fórmula 2:

Na Fórmula 3, a vitória ficou com o vice-líder Oscar Piastri, que venceu pela segunda vez na temporada após conquistar a primeira corrida de 2020, na Áustria. Com isso, o australiano volta a brigar pela ponta do campeonato, após perder a liderança da F3 para Logan Sargeant durante a rodada dupla de Silverstone.

Em uma dobradinha australiana, Alex Peroni também ultrapassou o pole position Matteo Nannini para terminar em segundo, enquanto o piloto italiano completou o pódio.

O safety car precisou entrar na pista mais de uma vez. A primeira ainda nas primeiras voltas devido a uma colisão envolvendo múltiplos carros, e que deixou Max Fewtrell, da Academia da Renault e Olli Caldwell na brita na Curva 2. Já a segunda com menos de dez voltas para o fim.

O líder Sargeant foi apenas o quinto, deixando a briga pela liderança quente. O americano tem 131 pontos contra 130 de Piastri. Ambos são pilotos da Prema.

Entre os brasileiros, boa notícia para Enzo Fittipaldi, que voltou a pontuar após cinco corridas fora da zona de pontos. Fittipaldi terminou a prova em oitavo e chega a 7 pontos na temporada, ocupando a 18ª posição na classificação. Já Igor Fraga foi apenas o 18º e segue em 21º, com um ponto conquistado ao longo do ano.

