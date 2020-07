Que Silverstone sempre trouxe boas lembranças para os pilotos brasileiros nas mais diversas categorias do esporte a motor não é segredo para ninguém. Desde o ídolo Ayrton Senna renomear o lendário traçado inglês para “Silvastone” até a prova deste sábado do Porsche TAG Heuer Esports Supercup, em que Jeff Giassi, único brasileiro no mais seleto grid de automobilismo virtual, repetiu seu melhor resultado na competição até o presente momento.

O final de semana de Giassi começou forte, mas não como o esperado, saindo de P13 na primeira etapa do dia. Ainda nas primeiras curvas, o brasileiro já havia conseguido duas ultrapassagens para se colocar na briga por uma posição no top10 da feature race.

Foi quando os dois pilotos que se encontravam à sua frente colidiram. Por poucos milímetros Jeff escapou de se envolver em um big one, mas o toque entre seus concorrentes causou um dano pequeno no Porsche do brasileiro, com um pouco de perda de downforce, o brasileiro conseguiu se manter em p9 até a bandeirada final.

Partindo da nona posição na corrida longa, Jeff se mantinha em sua posição inicial até escapar de outra big one, que vitimou o atual campeão da Porsche TAG Heuer Esports Supercup, Joshua Rogers. O piloto catarinense aproveitou a confusão à sua frente para pular três posições e assumir o sexto lugar no pelotão.

Com estratégia diferente dos pilotos com quem disputava posição, Jeff soube se defender bem dos ataques que sofreu de Kevin Ellis, mas ao mesmo tempo não conseguiu consolidar posição para concretizar a ultrapassagem em Patrik Holzmann. Com isso, o brasileiro se manteve na sexta posição até receber a bandeirada final e repetir seu melhor resultado válido até o momento no campeonato.

“Estou muito feliz, esse p6 foi meu melhor resultado até agora no campeonato. As duas baterias de hoje foram muito boas. A primeira foi um pouco menos tensa do que a segunda. O Kevin Ellis Jr. correndo atrás de mim na segunda bateria foi uma tensão enorme, não sabia se ele ia ou não dar o mergulho para tentar a ultrapassagem", disse Giassi.

"Nós corremos em estratégia diferente do pessoal que estava andando próximo de mim no consumo de pneus. Enquanto eu estava dando voltas rápidas eles economizavam e vice-versa. Sem contar que conseguimos escapar bem de duas big ones, tanto na primeira quanto na segunda bateria. Foi uma corrida muito difícil, mas conseguimos um bom resultado.”

Com o resultado da etapa de Silverstone, Jeff Giassi subiu uma posição na classificação do campeonato e agora assume a oitava colocação, quatro pontos atrás do sétimo colocado. O catarinense vem se mantendo constantemente no top10 em sua temporada de estreia no campeonato de automobilismo virtual mais disputado do planeta.

O piloto virtual oficial da Porsche Brasil e Porsche Cup Brasil volta às pistas pelo Porsche TAG Heuer Esports Supercup no dia 1º de agosto, no circuito de Road Atlanta (EUA), daqui dois finais de semana.

Galeria Lista Jeff Giassi na Porsche TAG Heuer Esports Supercup 1 / 10 Foto de: Reprodução Jeff Giassi na Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2 / 10 Foto de: Reprodução Jeff Giassi na Porsche TAG Heuer Esports Supercup 3 / 10 Foto de: Reprodução Jeff Giassi na Porsche TAG Heuer Esports Supercup 4 / 10 Foto de: Reprodução Jeff Giassi na Porsche TAG Heuer Esports Supercup 5 / 10 Foto de: Reprodução Jeff Giassi na Porsche TAG Heuer Esports Supercup 6 / 10 Foto de: Reprodução Jeff Giassi na Porsche TAG Heuer Esports Supercup 7 / 10 Foto de: Reprodução Jeff Giassi na Porsche TAG Heuer Esports Supercup 8 / 10 Foto de: Reprodução Jeff Giassi na Porsche TAG Heuer Esports Supercup 9 / 10 Foto de: Reprodução Jeff Giassi na Porsche TAG Heuer Esports Supercup 10 / 10 Foto de: Reprodução

Porsche TAG Heuer Esports Supercup – calendário atualizado

1.ago – Road Atlanta

15. ago – Brands Hatch

29.ago – Spa

5.set – Nürburgring Nordschleife (com limites de voltas)

26.set – Le Mans (com limite de voltas)

10.out – Monza