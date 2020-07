Giassi volta às pistas em Silverstone pelo mundial da Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Depois de duas etapas que precisaram ser remarcadas, Jeff Giassi e o carro #7 voltam às pistas pela Porsche TAG Heuer Esports Supercup neste sábado (18).

O traçado que recebe os pilotos do principal campeonato de automobilismo virtual do planeta é o lendário palco britânico de Silverstone, em sua versão de Grande Prêmio.

A etapa anterior, que seria disputada em Nürburgring Nordschleife foi cancelada faltando 10 minutos para a luz verde do quali, por problemas no iRacing, o simulador utilizado no campeonato.

A etapa anterior, em Le Mans, teve o resultado anulado também por problemas técnicos na plataforma de simulação -privando Jeff Giassi de seu melhor final de semana no campeonato até então.

Mesmo com as duas últimas etapas sem resultados, o piloto catarinense permanece no top10 da classificação geral, ocupando até o momento a nona colocação.

Giassi tem seu programa internacional de 2020 patrocinado pela Porsche Brasil e pela Porsche Cup. Paralelamente, ele será preparado pelas marcas para integrar uma tripulação e competir a etapa de 500 km da Porsche Cup Endurance Series, corrida de encerramento do campeonato brasileiro dos carros de competição mais produzidos no planeta.

A Porsche TAG Heuer Esports Supercup realiza neste ano sua segunda temporada. Disputado na plataforma iRacing, é o maior evento de automobilismo virtual no planeta. O campeonato tem dez etapas e distribui US$ 200 mil em prêmios.

Cada evento tem um treino livre, o quali e duas corridas: uma de 15 minutos valendo 25 pontos para o vencedor e uma de meia hora, conferindo o dobro dos pontos. Os cinco primeiros lugares no grid também recebem pontuação bônus.

A corrida de Jeff neste sábado será transmitida a partir das 11h pelos canais oficiais da Porsche: https://www.youtube.com/porsche e https://www.twitch.tv/porsche

Após os problemas com a plataforma de simulação nas duas últimas etapas, a Porsche reordenou as datas do campeonato para entregar todas as etapas programadas. Foi identificado o problema, decorrente da realização de uma prova de 15 minutos em pistas longas como Nürburgring Nordschleife e o circuito das 24 Horas de Le Mans. Esses dois traçados históricos permanecem no novo calendário, mas agora em vez de limite de tempo (15 minutos e 30 minutos) as corridas terão previsão de um número pré-determinado de voltas.

“Minhas expectativas são boas para a corrida", disse Giassi. "Silverstone é uma muito técnica, mas também muito larga. O que facilita muito nas disputas, tanto para atacar quanto para se defender ou recobrar sua posição em um contra-ataque."

"Agora é torcer para ir tudo certo. Nos treinos o simulador respondeu bem e os pilotos se respeitaram bastante. Agora é tentar mais uma vez um bom resultado para se manter no top10 do campeonato”

Cronograma do evento (horário de Brasília):

Sábado (18/07)

Treinos livres: 10h45

Qualify: 11h03

Sprint Race: 11h15

Warmup: 11h30

Feature: 11h40

Porsche TAG Heuer Esports Supercup – calendário atualizado

18.jul – Silverstone

1.ago – Road Atlanta

15. ago – Brands Hatch

29.ago – Spa

5.set – Nürburgring Nordschleife (com limites de voltas)

26.set – Le Mans (com limite de voltas)

10.out – Monza

