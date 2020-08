Jeff Giassi tem dura etapa no Porsche TAG Heuer Esports Supercup

A etapa de Brands Hatch do Porsche TAG Heuer Esports Supercup não terminou do jeito que o brasileiro Jeff Giassi esperava. Vindo de seu melhor resultado no campeonato, Jeff não conseguiu ter o mesmo desempenho das etapas anteriores e ficou fora dos 10 mais bem colocados nas duas baterias da etapa.

Largando da 14ª posição, Giassi até tentou buscar ultrapassagens na prova curta, mas o traçado estreito não permitiu ao brasileiro concretizar nenhuma posição ao final da primeira bateria.

A segunda prova do dia começou melhor para Giassi. Logo na largada conquistou duas posições e conseguiu abrir certa vantagem para o concorrente logo atrás. Jeff não conseguia se aproximar para concretizar o ataque no português Ricardo Castro Ledo e poder brigar por um lugar no top- 10.

Giassi recebeu a bandeira quadriculada da segunda bateria na 12ª posição.

Com os resultados da etapa, o brasileiro, que tem seu programa internacional apoiado pela Porsche Brasil e Porsche Cup Brasil, permanece na sexta posição do campeonato mundial com 209 pontos conquistados.

Paralelamente aos esforços nos simuladores, Jeff Giassi vem sendo preparado para disputar os 500km de Interlagos dentro de um cockpit real da Porsche Cup Brasil. Na última quarta feira o piloto fez seus primeiros treinos no carro real da categoria.

Próximo compromisso de Giassi com a Supercup acontece no dia 29 de agosto em Spa-Francorchamps.

“Não foi o resultado esperado, mas me mantive na sexta posição e isso é ótimo para o campeonato", disse Giassi. "Consegui me distanciar um pouco do sétimo colocado. Brands Hatch é uma pista difícil, preferi não arriscar minha posição no campeonato por uma colocação melhor nessa etapa. Agora é me concentrar para a etapa da Carrera Cup e passando essa semana começar a pensar em Spa pela Supercup para voltar a aparecer no top-10.”

