O equilíbrio mais uma vez marcou o fim das eliminatórias do Ultimate Drift Games. O sábado foi dedicado aos líderes do campeonato na Vila Capanema, em Curitiba, e os ponteiros mostraram que realmente pegaram a mão da pista projetada especialmente para este evento.

A melhor nota do dia ficou com João Vitor Alves, que marcou 97 de 100 pontos possíveis. Porém, o grid estava muito equilibrado, com 14 competidores obtendo notas acima dos 90 pontos.

Assim, a nota de corte para avançar direto para a final foi bem alta. O trigésimo e último piloto do ranking a avançar foi José Augusto Ramazotti, com 83 pontos.

Até mesmo a entrada na repescagem foi bastante concorrida: a nota de corte do 46º colocado e último a avançar para as batalhas da manhã deste domingo, Gabriel Moises, foi 71 pontos.

A expectativa para as batalhas é altíssima, já que será a primeira vez que um evento virtual de drift é realizado dentro de um estádio de futebol no Brasil –o campo do Paraná Clube seria a sede da abertura do novo Campeonato Brasileiro de Drift em maio, mas o evento foi adiado por imposição da quarentena que paralisa o esporte a motor nacional.

A pista em Curitiba é mais estreia e com média de velocidade inferior às das corridas anteriores (Interlagos e Atlanta). Assim, a fluidez ganha mais importância na avaliação dos jurados e, naturalmente, os carros poderão andar mais próximos, porta com porta.

A dinâmica das batalhas segue o regulamento do Ultimate Drift: sistema de mata-mata em duas passagens, com os pilotos alternando as posições de líder e perseguidor; os três juízes indicam quem avança à fase final (em caso de empate, os carros repetem a batalha).

Depois de duas etapas no campeonato virtual, o líder é Victor Alves, piloto do Distrito Federal. lugar na Vila Capanema neste sábado, com 95 pontos em sua melhor passagem.

A repescagem começa às 10h e as batalhas finais, às 14h. Você pode acompanhar a transmissão aqui pelo Motorsport.com ou pelo canal oficial do Ultimate Drift no YouTube.

Confira os resultados finais das classificatórias



Classificados direto para as finais

João Vitor Correa Alves 97 pontos Victor Alves de Carvalho 95 Mateus Romero De Freitas 94 Igor Gonzaga 94 Matheus Sartor 93 André Krieser 92 Victor Luis De Vargas 92 Marcio Vieira Junior 92 Lucas Gomes 91 Gustavo Chagas Pereira 91 Caio Fonseca Ferreira Cavalcante 90 Andrey Valgas Damasco 90 Diego Coelho dos Santos Prado 90 João Vitor Rohde 90 Frederico Augusto Nascimento Monteiro 89 Lucas Eduardo Bento 88 Thiago Tardochi Salles 88 Gabriel Marchetto 88 Henrique Garcia Barbais 88 Eduardo Faoro 88 Eric Schimiguel 87 André Sepka 87 Vitor Max Hoier da Silva 86 Mairon Voss 86 Raul Motta Branco 86 Rodrigo Tavares 86 Gustavo Gomes Sousa 86 André Franco 85 Brendo Antônio Soares 85 José Augusto Ferreira Ramazotti 83

Classificados para a repescagem

Gabriel Machado 83 Vitor Gabriel Clemente 83 Nauan dos Santos Cardoso 80 Igor Souza da Cruz 80 Carlos Miyanishi 80 João Vítor Junckes 80 Marcos Dimitry Coelho Ordones 80 Samuel de Oliveira Iglesias 79 Samuel Rennó 78 Felipe Corrêa Martim 78 Haian B. Camatti 76 Gabriel Lessa Langner de Lima 73 Leonardo Almeida Lucato 71 Lucas Ribeiro da Silva Samuel 71 Bruno Marques 71 Gabriel Moises Sousa Guimaraes 71

Cronograma da etapa na Vila Capanema:

Domingo, 31 de maio

10h – Repescagem

14h – Batalhas finais

F1, MotoGP, lendas... Veja pilotos que estão participando de GPs virtuais na pandemia

Galeria Lista Lando Norris 1 / 30 Charles Leclerc 2 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen 3 / 30 Foto de: XPB Images Alex Albon 4 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell 5 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi 6 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Antonio Giovinazzi 7 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Marc Márquez 8 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Márquez 9 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi 10 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales 11 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo 12 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci 13 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stoffel Vandoorne 14 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Esteban Gutiérrez 15 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 16 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi 17 / 30 Foto de: Haas F1 Team Rubens Barrichello 18 / 30 Foto de: Rafael Gagliano - Hyset Helio Castroneves 19 / 30 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Tony Kanaan 20 / 30 Foto de: Dana Garrett - IRL Gil de Ferran 21 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Jenson Button 22 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Dario Franchitti 23 / 30 Foto de: Eric Gilbert Juan Pablo Montoya 24 / 30 Foto de: IndyCar Series Artem Markelov 25 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Guanyu Zhou 26 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images António Félix da Costa 27 / 30 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Mitch Evans 28 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Felipe Massa 29 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Alexander Sims 30 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

VÍDEO: Sainz está no nível da Ferrari? O espanhol pode dar certo?

PODCAST #046: Entrevista com Reginaldo Leme: a lenda na cobertura da F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: