A cada dia, mais campeonatos vão se voltando ao mundo do automobilismo virtual durante esse período de quarentena pelo coronavírus para manter suas atividades e entregar algum entretenimento para os fãs. O mais novo campeonato anunciado vem do Mundial de Rallycross (RX).

O RX Esports Invitational tem como objetivo substituir os eventos reais adiados pela pandemia. A primeira etapa substituirá a prova inaugural da temporada de 2020, na Catalunha, em 19 de abril. O campeonato utilizará o jogo DiRT Rally 2.0 para PC, da Codemasters, na plataforma Steam.

Diversos pilotos do Mundial de RX participarão do campeonato, com a lista oficial de participantes a ser divulgada nas próximas semanas. Gamers poderão competir contra os profissionais para obter o tempo mais rápido em uma corrida de seis voltas em torno do circuito virtual da Catalunha.

Para entrar, jogadores da Steam em PC deverão ir para a seção "Minhas equipes! do DiRT Rally 2.0 no sábado, 28 de março, a partir das 07 da manhã, horário de Brasília, e selecionar a aba especial do Mundial de Rallycross da FIA na tela de Eventos.

"Com tantos campeonatos e categorias ao redor do mundo sem ter como competir, é ótimo ver que a comunidade gamer está se juntando para torneios virtuais que dão algum conforto durante esse período de incertezas", disse o diretor de jogos do DiRT Rally 2.0, Ross Gowing.

"Estamos animados em fazer parte do RX Esports Invitational e mal podemos esperar para vermos os pilotos profissionais e os fãs usando o DiRT Rally 2.0 de modo competitivo, mas, mesmo assim, em um ambiente divertido.

A última competição do DiRT Esports foi realizada no Autosports International Show de 2020 e distribuiu 10 mil dólares em prêmios.

"Essa parceria com o Campeonato Mundial de Rallycross da FIA evidencia ainda mais o comprometimento do Motorsport Games para com os campeonatos e os games para ajudá-los a interagir com os fãs durante esse período difícil", acrescentou o CEO do Motorsport Games, Dmitry Kozko

"A parceria também representa a continuação de nosso ótimo relacionamento com a Codemasters, que trabalhou conosco no gerenciamento e transmissão do Campeonato Mundial de DiRT, mais cedo nesse ano".

"Combinando o nosso melhor em tecnologia de eSports e conhecimentos de gerenciamento de competições com os pilotos reais do Mundial de RX e talentos dos comentários criará um espetáculo fantástico para os fãs".

"O fato de que pilotos online também poderão participar, e potencialmente correr contra seus heróis, leva o engajamento dos fãs a outro nível. Será um grande evento".

O Motorsport Games também opera e transmite a temporada do #NãoÉoGP da Veloce Esports, a Le Mans Esports Series e a eNASCAR Heat Pro League. Outras parcerias serão anunciadas brevemente.

Veja imagens do game que será usado no campeonato