A Veloce, em parceria com o Motorsport Games, realizou eventos virtuais substitutos para os adiados GPs da Austrália e do Bahrein. O primeiro contou com uma corrida de 50% de distância da real, enquanto o segundo teve uma segunda corrida com grid invertido.

Neste final de semana, 16 competidores, indo do piloto da McLaren na Fórmula 1, Lando Norris, até o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtouis, irão competir em quatro rodadas de mata-mata, com corridas de uma volta.

As oitavas de final terão oito embates. Na primeira corrida, David Schumacher, piloto da F3 em 2020 e sobrinho de Michael, correrá contra o YouTuber Ben "Tiametmarduk" Daly. Quem ganhar esta corrida competirá contra o vencedor da prova dois, entre o piloto profissional e YouTuber Archie Hamilton e o produtor de música eletrônica DJ Chris Lake.

Golfista profissional fará sua segunda aparição na categoria, competindo contra o criador de conteúdo da Veloce, Aarav "Aarava" Admin.

O veterano da F2 Artem Markelov e o novato da Williams na F1, Nicholas Latifi, vão competir um contra o outro, assim como os ex-companheiros de apartamento e companheiros de equipe na F3 Europeia Norris e Sacha Fenestraz.

O YouTuber Will "WillNE" Lenney vai correr contra a campeã da temporada 2019 da W Series, Jamie Chadwick, que também possui uma parceria com a Veloce. Courtois, que tem como melhor posição final nas três corridas um 11º lugar, correrá contra o ex-piloto da F1 Esteban Gutiérrez.

Outro ex-piloto da F1, Stoffel Vandoorne correrá contra o YouTuber Jay Pietsmiet na última rodada das oitavas de final, que usará o circuito virtual de Interlagos. As quartas utilizarão a pista de Monza, as semis Suzuka e a final será em Spa.

Você poderá acompanhar toda a ação no Motorsport.com a partir das 14h, horário de Brasília.

GALERIA: Veja como são as provas virtuais da F1

Galeria Lista F1 2019 screenshot 1 / 12 Foto de: Veloce Racing Virtual Bahrain Gran Prix 2 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 3 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 4 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 5 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 6 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 7 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 8 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 9 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 10 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 11 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Grand Prix 12 / 12 Foto de: YouTube screen grab

