Com a temporada da Fórmula 1 ainda interrompida devido à pandemia do Covid-19, o piloto da McLaren, Lando Norris, tem sido o principal nome do momento, ao participar de diversos eventos de eSports.

O piloto participa regularmente dos eventos da Veloce e do Motorsport Games, além da categoria de GPs virtuais da F1, além de fazer transmissões de diversos outros games em sua conta no Twitch.

Quando perguntado sobre qual categoria de eSports ele está gostando mais de correr atualmente, Norris destacou a natureza mais séria das corridas da Veloce / Motorsport Games, que contam com a presença de diversos pilotos reais e virtuais.

"O da F1 é mais voltado para ter celebridades, pessoas como Liam Payne. O da Veloce, eu diria que é um pouco mais sério em algumas questões", disse o piloto. "Temos grandes YouTubers e criadores de conteúdo, mas temos mais pilotos de simulador, pessoas que jogam o F1 2019 e mais pilotos profissionais".

"O campeonato da F1 é um pouco mais voltado para a diversão e o entretenimento, uma corrida mais relaxada ao invés de focada, porque há mais celebridades que profissionais levando as corridas a sério como a da Veloce".



"Creio que eu gosto do campeonato da Veloce mais, porque você precisa levar a corrida um pouco mais a sério".



Norris vai participar da próxima edição do evento "Não é o GP", uma coprodução da Veloce Esports e do Motorsport Games, no domingo (05), onde os pilotos vão correr uns contra os outros em corridas eliminatórias.

O piloto impressionou na primeira edição da Veloce Pro Series no último final de semana, fazendo pole e vitória na primeira corrida, feita em Silverstone, com um carro V8 do Supercars, na plataforma do iRacing. Na segunda prova, com grid invertido, Norris largou de décimo para terminar em segundo.

GALERIA: Veja como são as provas virtuais da F1

Galeria Lista F1 2019 screenshot 1 / 12 Foto de: Veloce Racing Virtual Bahrain Gran Prix 2 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 3 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 4 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 5 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 6 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 7 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 8 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 9 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 10 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 11 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Grand Prix 12 / 12 Foto de: YouTube screen grab

VÍDEO: Por que a Aston Martin voltará para a Fórmula 1 em 2021

PODCAST #036: Quem são os maiores comunicadores do automobilismo na TV brasileira?