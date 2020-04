NASCAR anuncia campeonato virtual para compensar etapas adiadas

A NASCAR também teve seu calendário bastante afetado pela pandemia causada pelo Covid-19. Inicialmente, a categoria iria fazer as etapas de Atlanta e Homestead-Miami com portões fechados, mas, por segurança, decidiu adiar o campeonato até 03 de maio.

Para compensar o vácuo deixado por Atlanta, a NASCAR fez uma corrida no iRacing chamada Replacement 100 (100 Milhas de Substituição) no último final de semana, que terminou com a vitória de Josh Williams, spotter (responsável por dar informações aos pilotos) de Ryan Blaney.

O sucesso da prova levou a categoria a anunciar um campeonato virtual, que também será realizado pelo iRacing, e que contará com a participação de pilotos das diferentes categorias da NASCAR. Entre os já confirmados estão o atual vencedor da Daytona 500, Danny Hamlin, e o atual campeão da Cup Series, Kyle Busch.

Também estão confirmados pilotos como Dale Earnhardt Jr., lenda da categoria que se aposentou como piloto titular em 2017, Clint Bowyer, Kyle Larson e Christopher Bell.

A NASCAR já possui um campeonato tradicional no iRacing, com a última temporada distribuindo mais de 300 mil dólares em prêmios.

"Enquanto não temos carros novamente na pista, a comunidade da NASCAR se uniu para dar a nossos fãs apaixonados uma competição única, divertida e competitiva nos dias que teriam corridas", disse o Vice Presidente de Desenvolvimento de Corridas da NASCAR, Ben Kennedy.

"Nossos parceiros de longa data do iRacing oferecem um produto incrível e estamos muito animados para ver como que nossos melhores pilotos vão se sair no mundo das corridas virtuais".

O primeiro evento do campeonato será em 22 de março, no circuito virtual de Homestead-Miami. Nos próximos dias serão divulgados os demais circuitos da temporada e a lista final de participantes.

GALERIA: Relembre os campeões da Cup Series entre 2010 e 2019