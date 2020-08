A Shell conquistou mais um título em automobilismo virtual com Erick Goldner na noite desta terça-feira. Correndo no circuito australiano de Mount Panorama , o representante da maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e no mundo largou da pole, venceu a primeira bateria do Masters of Track. Na segunda prova, já como campeão, escalou o pelotão depois da inversão do grid e terminou em terceiro lugar.

O campeonato foi disputado com carros Porsche 911 GT3 Cup, os mesmos usados no campeonato da Porsche Cup e no Campeonato Mundial do iRacing.

Foram disputadas seis etapas, sempre com rodadas duplas. Goldner conquistou cinco vitórias em 12 corridas e terminou dez vezes no top-10. Ele fechou sua participação no campeonato com 351 pontos, 48 a mais que o vice-campeão.

Erick Goldner no Mount Panorama pelo Masters of Track Photo by: Ferrari Promo

O piloto Shell voltará a ação nesta quinta-feira, para etapa final do B8 Seguros GT Endurance Series, campeonato de seis etapas disputado com o Porsche RSR, o mesmo carro da marca no WEC (Campeonato Mundial de Endurance). Vencedor das cinco primeiras corridas, Erick já garantiu o título do evento, mas busca 100% de aproveitamento, um feito inédito em quase uma década de campeonatos de automobilismo virtual promovidos pelo IRB Esports.

“Estou muito contente”, comentou Goldner. “Quando entrei no campeonato foi para tentar me adaptar um pouco melhor a este carro, que é um negócio à parte. Comecei o campeonato para melhorar a performance no campeonato na Porsche e ganhar esse título foi muito bacana.”

“Tenho que agradecer muito o apoio da Shell, Crown e W2. Eles apoiaram muito o nosso nicho amado do automobilismo virtual e poder retribuir com dois títulos é incrível.”

“A vitória na primeira corrida foi muito difícil, pois calculei errado o combustível, faltando dois litros. Então tive que suportar a pressão dos concorrentes e ao mesmo tempo tirar o pé para não dar pane seca. Na segunda corrida vim comboiando e consegui herdar boas posições. Muito difícil ganhar posição nesta pista, que é fantástica. Estou muito contente e motivado para a corrida de Endurance na quinta”

