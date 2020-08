Porsche Esports Carrera Cup abre segunda metade da temporada em Spa

O destino dessa semana do Porsche Esports Carrera Cup é a Bélgica, mais precisamente um dos traçados mais famosos do esporte a motor mundial: Spa-Francorchamps.

Os 40 principais pilotos do automobilismo virtual nacional, liderados por Jeff Giassi, colocam seus 911 GT3 Cup à prova.

Os postulantes ao título começam a acelerar suas máquinas nesta quarta-feira (05/08) às 21h para colocarem a liderança de Jeff Giassi, o representante brasileiro no mundial de AV da Porsche, em jogo.

A etapa anterior, em Barcelona, mostrou que o piloto do carro #7 não está para brincadeira, Giassi dominou as ações no circuito catalão e espera manter o mesmo desempenho para o traçado belga.

E por falar em Spa-Francorchamps, a lendária pista belga conta com 7.004 metros de extensão, com longas retas e chicanes desafiadoras. O circuito é a casa do GP da Bélgica de Fórmula 1 desde 1950, um dos traçados mais antigos e com mais história no mundo do esporte a motor.

A Carrera Cup virtual é um campeonato exclusivo para profissionais dos simuladores. Foram classificados 40 competidores com iRating superior a 3.000 pontos e eles têm liberdade para definir os melhores setups de seus carros conforme as pistas do campeonato. Competem com o Porsche 911 GT3 Cup, os mesmos modelos usados na Carrera Cup brasileira e na Porsche Supercup, campeonato mundial da marca, que realiza suas provas como evento suporte da F1 na Europa e América do Norte.

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

A transmissão é realizada no site oficial PorscheEsports.com.br, com abertura do sinal sempre às 21h, e também no Motorsport.com.

Serão mais cinco semanas seguidas de corridas virtuais, alternando uma para a Carrera Cup e outra para a Sprint Challenge.

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil em conjunto com a Porsche Cup Brasil, com patrocínio da TAG Heuer e parceria técnica com o IRB e-Sports.

Classificação do Campeonato (Top-10)

1 - Jeff Giassi – 167 pontos

2 - Eduardo Borgert – 155

3 - Erick Goldner – 141

4 - Gustavo Ariel – 133

5 - Márcio Campos - 131

6 - Rodrigo Baronio - 130

7 - Renan Azeredo – 103

8 - Cesar Froener – 100

9 - Luis Felipe Tavares – 97

10 - Daniel Machado – 78

