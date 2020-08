ASUS e Fanatec se unem para as finais da eNASCAR Heat Pro League

Há um total de US$ 70.000 em jogo no eNHPL Championship Finale para os competidores, com o campeão levando para casa US$ 30.000.

O grid completo de 28 pilotos verá a bandeira verde usando PCs para jogos da ASUS e volantes Fanatec para três corridas consecutivas que determinarão o destino dos campeonatos.

Originalmente planejado para ser realizado como um evento ao vivo, a pandemia de Covid-19 determinou que o eNHPL Championship Finale agora será realizado online com todos os pilotos que competem na versão PC do recém-lançado NASCAR Heat 5, o videogame oficialmente licenciado pela NASCAR. Isso marca a primeira vez na história da categoria que todos os pilotos competirão na mesma plataforma na mesma corrida.

A ASUS foi nomeada como o hardware oficial de jogos da eNASCAR e fornecerá a cada um dos pilotos o PC ASUS ROG Strix G15CK, o monitor ASUS ROG Strix PG248 e o headset ASUS ROG Strix GO 2.4 para o campeonato.

Falando sobre a nova parceria com a eNHPL, Gary Key, diretor sênior de marketing da ASUS, comentou: “A eNASCAR Heat Pro League está liderando a tarefa de trazer uma experiência inigualável de eSports para fãs de corrida e profissionais de automobilismo nesta emocionante conclusão do campeonato. Como parceira oficial de hardware de jogos da eNASCAR, a ASUS está animada em expandir seu legado de jogos de longa data, apoiando fãs de corrida apaixonados, talentos e comunidades de eSports dedicadas com as ferramentas necessárias para competir da melhor maneira possível.”

Os pilotos também usarão o volante Fanatec ClubSport, oficialmente licenciado pela NASCAR, que eleva a experiência de correr ao próximo nível com seu diâmetro realista de 350 mm.

Thomas Jackermeier, CEO da Fanatec, disse: “A eNASCAR Heat Pro League nos mostrou que, não importa o que esteja acontecendo no mundo, as corridas competitivas ainda podem continuar e prosperar. Estamos orgulhosos de trabalhar com a Motorsport Games e sua comunidade de fãs da NASCAR, trazendo uma das séries mais intensas para o cenário global de eSports, culminando na corrida final do campeonato no final deste mês. A Fanatec continuará a apoiar a série com nossos produtos licenciados pela NASCAR por muitos anos.”

Chegando à final, oito pilotos têm a chance de conquistar o campeonato individual enquanto o título de equipes ainda está aberto. Haverá três corridas durante a noite, cada uma com um grid completo de 28 pilotos. Os dois finalistas do campeonato de pilotos com o menor resultado serão eliminados da corrida no final de cada corrida, o que significa que a disputa final será entre os quatro pilotos mais rápidos a avançar nos dois primeiros eventos. Enquanto isso, o campeonato da equipe será determinado por pontos marcados durante toda a temporada.

Os pilotos que competem pelo título são:

Justin Brooks, JTG Daugherty Throttlers

Daniel Buttafuoco, Germain Gaming

Maxwell Castro, Chip Ganassi Gaming

Slade Gravitt, Wood Brothers Gaming

Brandyn Gritton, Stewart-Haas eSports

Josh Harbin, Leavine Family Gaming

Josh Parker, Gibbs Gaming

Brian Tedeschi, Team Penske eSports

A classificação atual por equipes é esta:

Germain Gaming - 625 JTG Daugherty Throttlers - 563 Wood Brothers Gaming - 551 Stewart-Haas eSports - 522 Chip Ganassi Gaming - 508 Team Penske eSports - 481 Gibbs Gaming - 474 Petty eSports - 457 Leavine Family Gaming - 454 RCR eSports - 448 Roush Fenway Gaming - 441 Hendrick Motorsports GC - 437 JR Motorsports - 395 GoFas Gaming – 384

O NASCAR Heat 5 já está disponível para PlayStation®4, Xbox One e PC via Steam. O jogo oferece a melhor experiência de videogame da NASCAR, com 34 pistas autênticas em modo single player, tela dividida para dois jogadores e multiplayer online para até 40 pilotos.