Porsche Esports volta a Silverstone para penúltima etapa do ano da Sprint Challenge

Duas semanas depois da última etapa onde Marcos Riffel e Jackson Resende venceram em Spa-Francochamps, a Porsche Esports Sprint Challenge volta a acelerar em Silverstone para a penúltima etapa da temporada.

Com 160 pontos ainda em disputa, ao menos 12 pilotos ainda têm chances reais de terminaram a temporada na posição que atualmente é ocupada por Raphael De Leo, a de líder do campeonato.

Novamente a Porsche Esports viaja para a Grã-Bretanha, em um dos circuitos que reserva uma das maiores histórias do esporte a motor mundial. O traçado dessa semana é mais uma vez o de Silverstone.

Perto de ver a bandeirada final do campeonato, a Sprint Challenge ainda tem um último compromisso: a etapa que encerra a temporada e premia o grande campeão será disputada em Monza, na Itália.

Vale lembrar que na Porsche Esports Sprint Challenge os 718 Cayman GT4 Clubsport que compõem o grid são rigorosamente iguais, todos os pilotos correm com o mesmo setup. A disputa então é piloto contra piloto.

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

A transmissão será realizada pelo Motorsport.com, no site e também no canal do YouTube, a partir das 21h, horário de Brasília.

Campeonato (Top-10):

1 - Raphael De Leo – 209 pontos

2 - Marcos Riffel – 180

3 - Bruno Souza - 179

4 - Felipe Iazzetti – 171

5 - Eraldo Silva – 168

6 - Bruno Bonagura – 163

7 - Carlos Amorim – 131

8 - Lucas Freitas – 118

9 - Rogério Neto – 113

10 - Diego Freitas – 111