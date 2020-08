Giassi vence duas vezes e volta ao topo da Porsche Esports Carrera Cup

A quinta etapa do Porsche Esports Carrera Cup teve nome e sobrenome: Jeff Giassi.

O representante brasileiro no mundial de automobilismo virtual da Porsche conseguiu novamente a etapa perfeita.

Assim como fez em Barcelona na terceira etapa, Giassi marcou a pole position, venceu a primeira bateria e saiu da 10ª posição para vencer a segunda bateria da noite.

Na primeira largada, Eduardo Borgert, então líder do campeonato, e Luiz Felipe Tavares bem que tentaram fazer frente ao atual campeão do Carrera Cup, mas viram Giassi vencer a prova com diferença superior a 5 segundos.

Com a inversão do grid para a segunda bateria, Giassi largou da 10ª posição e, junto com Tavares, foi escalando o pelotão até figurar na terceira posição. Além de talento, um pouco de sorte sempre faz bem, e Jeff contou com ela para assumir a liderança da bateria após toque entre Tavares e o então líder da bateria, Bruno do Carmo.

Com as duas vitórias em Silverstone, Giassi reassumiu a liderança do campeonato com 282 pontos, sendo 80 deles conquistados durante essa etapa. Eduardo Borgert caiu para a segunda posição com 261 e Gustavo Ariel ficou em terceiro com 250 pontos.

Antes de conhecermos o grande campeão da Carrera Cup 2020, em Monza, Silverstone recebe também a quinta etapa da Sprint Challenge na próxima quarta-feira (26/08) às 21h.

“Muito contente”, disse Giassi. “O resultado é importantíssimo para o campeonato, até porque a etapa em Monza é uma incógnita. Deu tudo certo, o setup ficou muito bom mesmo. Estou feliz demais pela etapa e agora é treinar forte para Monza para fechar bem o campeonato.”

Resultados

Corrida 1:

1 - Jeff Giassi

2 - Eduardo Borgert

3 - Luis Felipe Tavares

4 - Bruno Risseto

5 - Rodrigo Baronio

6 - Gustavo Ariel

7 - Edson Coelho

8 - Tamy Accioly

9 - Bruno do Carmo

10 - Matheus Machado

Corrida 2:

1 - Jeff Giassi

2 - Gustavo Ariel

3 - Edson Coelho

4 - Rodrigo Baronio

5 - Tamy Accioly

6 - Bruno do Carmo

7 - Erick Goldner

8 - Bruno Risseto

9 - Bruno Fernandes

10 - Eduardo Borgert

Campeonato (top-10):

1 - Jeff Giassi – 282 pontos

2 - Eduardo Borgert – 261

3 - Gustavo Ariel – 250

4 - Rodrigo Baronio – 224

5 - Erick Goldner – 212

6 - Luiz Felipe Tavares – 205

7 - Márcio Campos – 193

8 - Bruno Risseto – 176

9 - Tamy Accioly – 130

10 - Bruno do Carmo – 128

Veja como foi

Porsche Esports Carrera Cup - Etapa #5 Silverstone