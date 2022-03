F1 AO VIVO: Acompanhe o primeiro dia de pré-temporada no Bahrein em tempo real

10:59 Um bom dia para Pierre Gasly e a AlphaTauri, que vinha para 2022 com a expectativa de ser uma candidata à ponta do pelotão do meio. Mas destaque para o fato do melhor tempo do francês ter sido feito com o composto mais macio do dia, já que ninguém usou o C5.



A Ferrari segue mostrando força. Foram mais de 100 voltas hoje e a segunda e terceira posições com o composto intermediário. A Mercedes e a Red Bull também completaram mais de 100 voltas, mas com Pérez usando o segundo pneu mais duro da gama da Pirelli