F1 AO VIVO: Acompanhe o terceiro treino livre para o GP da Austrália em Tempo Real

21:30 As atenções neste sábado estão divididas entre uma ponta e outra do grid. Lá na frente, a questão é se a Ferrari confirma o bom ritmo de ontem e se poderá bater de frente com a Red Bull. Lá no fundo, o foco é na decisão polêmica da Williams em dar o carro de Logan Sargeant para Alex Albon após o acidente do tailandês ontem