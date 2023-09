F1 AO VIVO: Acompanhe o terceiro treino livre para o GP do Japão em Tempo Real

22:42 Voltando ao noticiário, a AlphaTauri não foi a única a anunciar pilotos de 2024. A McLaren confirmou Ryo Hirakawa como o novo reserva da equipe. Hirakawa tem uma grande bagagem no esporte, vencendo as 24 Horas de Le Mans em 2022 além do título do WEC no ano passado com a Toyota. Ainda com a Toyota neste ano, ele lidera o WEC a uma etapa do fim, estando próximo de confirmar o bicampeonato