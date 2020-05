Albon supera Russell e Leclerc no GP Virtual do Brasil; Enzo é 7º

Piloto da Red Bull na Fórmula 1, Alexander Albon brilhou nos eSports neste domingo e venceu o GP Virtual da F1 no Brasil, em Interlagos. O competidor tailandês superou a Ferrari do monegasco Charles Leclerc em grande batalha para triunfar 'em São Paulo'. O ferrarista, porém, tomou punição de 3s e caiu para terceiro, promovendo George Russell, da Grã-Bretanha, a um incrível segundo lugar a bordo da Williams.

A quarta posição ficou com Stoffel Vandoorne, ex-piloto da McLaren na F1 que atualmente compete pela Mercedes na Fórmula E. O piloto belga disputou a prova do Autódromo José Carlos Pace a bordo das Flechas de Prata.

O time alemão, aliás, teve seu outro piloto completando o top-5 no Brasil. Trata-se do mexicano Esteban Gutiérrez, que também teve passagem pela F1 por Sauber e Haas e atualmente trabalha nos simuladores da Mercedes.

O sexto colocado foi o dinamarquês Christian Lundgaard, piloto da Academia da Renault. Logo na sequência, quem se destacou foi o brasileiro Enzo Fittipaldi, membro da Academia da Ferrari que foi companheiro de Leclerc nesta prova em Interlagos.

Piloto reserva e de testes da Haas, o suíço Louis Déletraz foi o oitavo. Seu companheiro de equipe no automobilismo virtual e real, o brasileiro Pietro Fittipaldi, irmão de Enzo e neto de Emerson Fittipaldi, acabou tendo problemas de conexão.

Novo piloto da Williams para 2020, o canadense Nicholas Latifi foi o nono. Quem completou o top-10 foi o britânico Lando Norris, da McLaren, à frente de David Schumacher, sobrinho de Michael Schumacher e filho de Ralf Schumacher.

Competidor vinculado à equipe Alfa Romeo e envolvido no acidente que ocasionou a morte do francês Anthoine Hubert na etapa da Bélgica da Fórmula 2 em 2019, o norte-americano Juan Manuel Corrêa terminou a prova em 14º. Logo na sequência, quem cruzou a linha de chegada no 15º posto em Interlagos foi o zagueiro italiano Alessio Romagnoli, capitão do time de futebol do Milan.

Albon foi promovido em dança das cadeiras da Red Bull; veja os pilotos da marca na F1