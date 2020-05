Wolff sobre manter Hamilton: "Componente financeiro é importante"

Toto Wolff, chefe da Mercedes na Fórmula 1, voltou a falar sobre as negociações pela renovação com o piloto Lewis Hamilton, que ganhou cinco de seus seis títulos na categoria máxima do automobilismo com as Flechas de Prata.

O atual contrato de 40 milhões de libras (quase 275 milhões de reais) por ano do competidor britânico com o time alemão termina no final da temporada 2020, de modo que a renovação vem sendo discutida entre as partes.

Em meio às negociações, Wolff falou sobre o assunto à Sky Sports: "Temos muito respeito um pelo outro. Eu sei que contribuição Lewis traz para a equipe como piloto e como marca, e você sempre precisa respeitar isso".

O dirigente também falou sobre o futuro de Hamilton, que tem 35 anos: "Um atleta tem um prazo de validade, e eu reconheço totalmente que, como piloto de corrida, você provavelmente poderia continuar até completar 40 anos de idade".

"Não tenho dúvida de que Lewis terá ainda outra carreira, pode ser fora da pista, e é por isso que que sei que o componente financeiro é importante. Trata-se de reservar dinheiro para os empreendimentos futuros", completou Wolff.

GALERIA: Relembre todos os carros da carreira de Lewis Hamilton na Fórmula 1

Galeria Lista 2007: McLaren Mercedes, MP4-22 1 / 26 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 2007: McLaren Mercedes, MP4-22 2 / 26 Foto de: XPB Images 2008: McLaren MP4-23 3 / 26 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2008: McLaren MP4-23 4 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2009: McLaren MP4-24 5 / 26 Foto de: XPB Images 2009: McLaren MP4-24 6 / 26 Foto de: XPB Images 2010: McLaren MP4/25 7 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: McLaren MP4/25 8 / 26 Foto de: XPB Images 2011: McLaren MP4-26 9 / 26 Foto de: Alessio Morgese 2011: McLaren MP4-26 10 / 26 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2012: McLaren MP4-27 11 / 26 Foto de: XPB Images 2012: McLaren MP4-27 12 / 26 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 13 / 26 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 14 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2014: Mercedes AMG F1 W05 15 / 26 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2014: Mercedes AMG F1 W05 16 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images 2015: Mercedes AMG F1 W06 17 / 26 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images 2015: Mercedes AMG F1 W06 18 / 26 Foto de: Autodromo Nazionale Monza / Actualfoto / Alessio Morgese 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 19 / 26 Foto de: JEP / Motorsport Images 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 20 / 26 Foto de: Mercedes AMG 2017: Mercedes AMG F1 W08 21 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2017: Mercedes AMG F1 W08 22 / 26 Foto de: JEP / Motorsport Images 2018: Mercedes AMG F1 W09 23 / 26 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images 2018: Mercedes AMG F1 W09 24 / 26 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG F1 W10 25 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG F1 W10 26 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

VÍDEO: Chefe de Hamilton na Mercedes, Wolff pode influenciar futuro do piloto; veja

Hamilton é citado entre os melhores da história da F1 em podcast sobre o tema; ouça

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: